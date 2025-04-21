Ülkemiz haliyle bazı gelişmeleri sonradan takip ediyor. Yıllardır yerkürenin batı tarafında Yapay zeka tartışılıyordu. Getireceği fırsatlar, tehditler masaya yatırılarak farklı fikirler uzmanlar tarafından paylaşılıyordu. Bizim basında “Yapay zeka küfür etti, fişi çekildi” gibi haberlerle gündeme geldiğini hatırlıyoruz.

Milletimizin bazı şeylere geç ulaşsa da, yüksek adaptasyon yeteneğiyle yenilikleri hızlı bir şekilde hayatının bir parçası yaptığını biliyoruz. Dünyada dijital uygulamaları en yoğun kullanan toplum olduğumuz istatistiklere yansımış durumdadır.

Bugünlerde Yapay zekadan sosyal medya paylaşımları için çokça faydalandığımız ortada. Bu sayede insanımız yaratıcılığını tüm dünyaya duyurma fırsatı buldu. Diğer taraftan Yapay zeka servis sağlayıcılarının Türkiye’ den yapılan sorgulama yoğunluğundan şikayet ettiğini biliyoruz.

Bu işin bir tarafı; dünya Yapay zekanın kime ne getireceğini tartışmaya devam ediyor. Özellikle yapay zeka destekli robotlarla hayatın nasıl değişeceği anlaşılmaya çalışılıyor. İnsana ihtiyaç azalırken, kendi kendine öğrenerek insandan daha kabiliyetli dijital varlıkların ortaya çıkacağı olasılığından bahis ediliyor.

Geçtiğimiz hafta bilişim dünyasından iki isim önemli açıklamalarda bulundu. Bunlardan birisi Google’ un eski CEO’ su Eric Schmidt’ ti. Schmidt 5-10 yıl içerisinde bir bilgisayarın tüm insanların zihin kapasitesinden daha fazla kapasiteye sahip olabileceğini iddia etti.

Ellinci kuruluş yılını kutlayan Microsoft’un kurucusu Bil Gates kurumun bu önemli gününde Steve Ballmer’la birlikte şirketin geliştirdiği Yapay zekaylayla bir sohbet gerçekleştirdi. Dikkat çekici bu sohbet ardından Gates, 10 yıl sonra doktorluk ve öğretmenlik mesleğinin sonlanacağı tahmini paylaştı.

Hatırlayacağınız üzere; Bil Gates 1980’lerin ikinci yarısında internet devrimi hakkındaki tahminleri gerçekleşmişti.

Yapay zekayla birçok mesleğin önümüzdeki dönemde yok olacağı düşünülüyor. Elektronik postanın, postacılık mesleğini bitirdiği gibi.

Cep telefonlarının fotoğrafçılığı, fotoğraf makinelerini bitirdiğine şahit olduk.

İnternetin ansiklopedi kavramını yok ettiğine de.

Yapay zeka hayatımızda yeni devrimin adı ve hayatımızı yeniden şekillendirecek. Mesleklerin üzerinde önemli etkileri olacak, bir kısmı ortadan kalkacak geri kalanlarının da iş yapış şekilleri değişecek.

Hal böyle iken, ortada bu yeni devrime hazırlanmamızı sağlayacak ne bir kurum ne de bir inisiyatif olduğunu görüyoruz.

Hukuki, demokratik ve siyasi sorunlarla enerjimizi harcayarak geleceğimizi karartmaya devam ediyoruz.