Değerli Okurlar,

Okullar açılıyor; tüm çocuklarımıza gönülden başarılar, anne ve babalara sabırlar ve bol kazanç diliyorum. Eğitimin kalitesinden, maliyetinden, sınav ve yerleştirme kaosundan bahsetmeyeceğim. Okullar açılmadan da sorun olan ancak açıldıktan sonra inanılmaz şekilde büyüyecek başka bir sorundan bahsetmek istiyorum: TRAFİK…

Tahmin edemeyeceğiniz kadar zor bir süreç bizi bekliyor… Daha önce yazıp söylediklerimden birini tekrarlamak isterim; “En iyi okul, en yakın okuldur”. İşte bu trafik; herkesin sabrını ve sınırlarını zorlayacak, yetişme ve yetiştirme telaşı insanlara hatalar yaptıracak ve sayısız irili ufaklı trafik kazaları ve ramak kalalar olacaktır. Bu sebeple size yaşanmış bir alıntıyı aktarmak istiyorum.

“Bugün, trafikte selektör yapma kavgası yüzünden girdiği cezaevinden 13 yıl sonra tahliye olmuş birisinin paylaşımlarıdır.

2008 senesinde selektör yapma tartışması üzerine karşılıklı küfürleşiyorlar, daha sonra ikisi de aracından iniyor. Karşı taraf ince bir sopayla yaklaşıyor, diğeri de keserle araçtan iniyor. Bir anlık öfkeyle kafasına vurması ile karşı taraf hayatını kaybediyor. Ve ölüme neden olan kişi şunları söylüyor;

“O an münakaşaya girmek için hevesli davranmayıp yoluma baksaydım, iki ay sonra birisi bana bu olayı sorsaydı, inanın hatırlaması bile zor olurdu. Ama ne yazık ki ömrüm gitti ve ölümüne sebep olduğum insanın da ailesi dağıldı gitti.

O gün, olaydan iki saat önce anaokuluna bıraktığım oğlum şimdi üniversiteye gidiyor ve ben onun en güzel zamanlarında, en çok yanında olmama gereken anlarda yanında olamadım ve bir anlık öfke ile yıllarımı kapalı duvarlar arasında heba ettim. Paraları olmadığı için eşimi ve çocuğumu sefalete mahkûm ettim. Şu anda hala ekonomik çöküntüdeyiz ve iş bulamıyorum.”

Özgürlüğünüze mal olabilecek her şeyden uzak durun. Bir kötülük görmüş iseniz hukuki yolları tercih edin, şu üç günlük ömrü parmaklıklar arasına sığdırmayın. Bırakın hata yapan yapsın, sizin müdahalenizle trafik kültürü düzelmeyecek, her gün onlarca benzer olayla karşılaşabilirsiniz. Trafikte kimseyle kavga etmeyin.

Mesele kavga etmek ya da kavgadan korkmak meselesi değil, haklı ve güçlü de olsanız sonu hüsran olabiliyor. Evinizden içeri girdiğinizde evladınıza, annenize, babanıza, eşinize özgürce sarılmanın verdiği keyif ya da hala yaşıyor olmanın güzelliği trafikte haklı olmaktan çok daha keyiflidir.

Bu işin şakası yok! Hayatın yükünün giderek ağırlaştığı ve insanların barut fıçısı olduğu bu dönemde; hoşgörü, sabır ve kaçınmak çok önemli meziyetler olarak öne çıkıyor. Aman deyim…

Saygılarımla.