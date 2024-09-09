Enflasyon düzeltmesi uygulaması bir ileri bir geri olarak yürütülmeye çalışılıyor. Türkiye gibi bir ülke, dijitalleşmede dünyada birçok ülkeden daha ileri gitmiş olmasına rağmen, bu kanun yapılırken enflasyon düzeltmesinin etkisinin matematiksel olarak ne olacağını incelemeden uygulama tebliğlerinin çıkması her şeyi alt üst etmektedir. Neticede çıkış için 2023 yıl sonu itibariyle cirosu 50.000.000 TL. altında olan firmaların enflasyon düzeltmesi yapmamasına karar verildi. Oysa ben olsam şunu esas alırdım.

a. Ülkedeki sermayesi güçlü şirketlerin verdiği vergi, diyelim ki 10 TL.

b. Bu şirketler enflasyon düzeltmesi yaparsa vergileri 5 TL’ye inecektir.

c. Enflasyon düzeltmesinde zarar çıkacak binlerce şirketin zararı 1 TL.

d. Zarar çıkan küçük firmalar zaten ya batacak veya vergi ödeyemeyecek

e. Bu durumda enflasyon düzeltmesinden önce 10 TL vergi ödeyen şirketler artık 5 TL ödeyecektir. Hiç ödemeyenlerin 1 TL’si hesaba bile alınmaz.

f. İşte bu hesap baştan yapılırdı ve hem iş alemi tedirgin edilmez, meslektaşlar ne yapacağını bilemek hale gelmez ve devletin maliye teşkilatı da boşu boşuna uğraştırılmazdı.

g. İnşallah bundan sonra dijital hesaplar da yapılıp karar verilir.

Firmaların enflasyon düzeltmesi sonucu zarar çıkmışsa bunların kar dağıtamayacağı veya zorlayarak kar dağıtabilmesi olayını yazmayacağım, bir ara bu konuda bir yazı yazmıştım.

Ancak, 2023 yılı sonunda VUK (Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen bilançoda) kar çıkmış, daha sonra yapılan enflasyon düzeltmesi ile bu kar yine devam etmekte ve fakat azalmışsa, kar dağıtılabilir mi?

Bana göre ve yayınlanan tebliğe göre dağıtılabilir. Burada karşımıza bir konu çıkmaktadır. Bilançoda 2023 yılı karı enflasyon karı yani 698 hesap içinde ayrı olarak kaydedilmemişse bile, mükellefi biraz uğraştırır ama sonuç kar olduğu takdirde kar dağıtımı yapılabilir.

İlgili tebliğde “Bu madde kapsamındaki şirketlerde, dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Kanun hükümlerine göre enflasyon düzeltmesi uygulanmış finansal tablolarda bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplamını aşamaz” denmektedir.

Sonuç olarak, 2023 yılında enflasyon düzeltmesi yapmış bir şirkette bilançoda kar görünmekte ise bana göre 2023 yılı karı dağıtılabilir, ancak dağıtım, bilançodaki enflasyon düzeltme karını geçemeyecektir.

Düzeltme karının kurumlar vergisi ödenmiş olduğundan bir kere daha kurumlar vergisi ödenmeyecektir, dağıtım stopajı yapılacaktır.

Kayıtlarda geçmiş yıl karı ayrı olarak gösterilmesi gerekmekte olduğu kanaatindeyim, eğer gösterilmemişse bile bir takım düzeltme kayıtları ile geçmiş yıl karı ayrı olarak gösterilebilir. Çünkü burada mükellef suçlu değildir, düzenleme eksik yapılmıştır. Öyle ise eksiği gidererek kar dağıtılabilir.

Yazımın sonuna gelmiş bulunuyorum, bu benim fikirlerim. Maliye ve Ticaret Bakanlığı el birliği ile her türlü problemi halletmiş olarak son bir tebliğ çıkarmalıdır.