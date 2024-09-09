Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine global anlamda yaşanan enflasyon ve yerel para birimlerinin değer kaybıyla tüm devlet mücadele içinde olmuştur. Bu mücadelenin ülkemizdeki karşılıklarından birisi de ihracatçılara sağlanan döviz dönüşüm destekleridir. Bu desteklerin uygulama alanından ziyade İhracattan elde edilen döviz gelirlerinin Türk Lirasına dönüştürülmesi kapsamında elde edilen döviz dönüşüm desteğinin Kurumlar Vergisi oranında 5 puan indiriminin uygulanıp uygulanmayacağı konusu iş bu köşe yazısının konusunu oluşturmaktadır.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü 29.07.2024 tarih ve E-62030549-125 sayılı özelgesi ile konuya ilişkin görüş bildirmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesinin yedinci fıkrasında, "...

(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 5 puan indirimli uygulanır. Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların, dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarına da bu indirim uygulanır.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili ayrıntılı açıklamalara ise 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 2023/5 Sayılı "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" in "Yurt dışı kaynaklı dövizlerin Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesinde döviz dönüşüm desteği sağlanması" başlıklı 5 inci maddesinde, (1) Yurda getirilen yurt dışı kaynaklı dövizin en az yüzde 40'ı Merkez Bankasına satıldıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmının dönüşüm kuru üzerinden Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi ve Merkez Bankasınca belirlenecek süre boyunca Merkez Bankasına satılan tutardan daha fazla döviz alımı yapmama taahhüdünde bulunulması şartıyla, taahhüt sahibi firmalara dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2'si kadar döviz dönüşüm desteği sağlanır.

..." açıklamaları yer almaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanması şirketlerin münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançları ile sınırlı olduğundan, şirketinizin ihracat dolayısıyla elde ettiği döviz gelirlerinin dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilmesi karşılığı aldığı döviz dönüşüm desteği kazançlarına kurumlar vergisi oranının 5 puan indirimli uygulanmasının mümkün olmadığı yönünde görüş bildirilmiştir.

Kıymetli okurlar, pek tabi ki kurumlar vergisi tahsilatının ve kamu finansmanın kaynaklarının sağlanması öncelikli maliye politikasıdır. Ama kanaatimiz odur ki, Türk Lirası varlıkların çekici hale getirilmesi amacıyla sağlanan döviz dönüşüm desteklerinin kurumlar vergisi istisnası kapsamında olması önemli bir vergisel düzenleme olacaktır.