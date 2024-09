Bu hafta yazımı yazarken TV ekranlarında, patates üreticilerinin, mazot, gübre ve ilaç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, ürünlerini üretim maliyetlerini karşılayacak bedelle satamadıkları, bırakın para kazanmayı, zarar ettikleri için, isyan olarak patates çuvallarını meydana boşalttıkları görüntüleri yer alıyordu. Bu guruba Bursa üreticisinin de dahil olduğu, üzüm üreticileri de katıldı bu hafta, aynı geçen haftalarda ürettikleri domatesleri sokaklara döken ve traktörleriyle yolları dolduran üreticilerinin isyanı gibi. Bunları seyrederken seslendim onlara, Hollanda Modeli kooperatifleşin, aracıları aradan çıkarın, ürünlerinizin pazarlamasını kendiniz yapın, kar size kalsın diye.

Bir başka görüntü de, fiyatlar belki biraz düşer umuduyla pazarlara akşamüzeri gelen, ama hala yüksek fiyatlar nedeniyle ihtiyaç duydukları sebze ve meyveleri yarımşar kilo alabilen vatandaşların konuşmalarını içeriyordu.

Aslında Türk insanının yeteneklerinin doğru bilgiyle donatıldığında, özellikle bugünlerde kafamı taktığım tarımda da neler yapmaya kadir olduğumuzu düşündüm. Dört mevsim iklim koşullarıyla, bugünlerde oluşan yangınlarla acısını çekmekte olduğumuz çok değerli ormanlarımızla ve büyük bölümü DSİ’nin sulama projeleriyle sulanan verimli topraklarımız üzerinde dört mevsim tarım yapılabilen ülkemiz, dünyanın tarım zengini ülkelerinin ön sıralarında yer alabilir. Ta ki tarım ve hayvancılıkta da, gelecek hafta yayınlanacak yazımda bilgilerini aktaracağım Yusufeli Barajı gibi dünyanın nadir mühendislik eserlerinden birini yapan Türk mühendislerinin sürdürdüğü benzer başarılı çalışmaları ziraat mühendislerimiz de, tarımcılarımız da yapsınlar.

Aslında oluşum hikayelerini sizlere daha önceki yazılarımda aktardığım beş yıldızlı bir tarım üretim köyümüz de var Bursa’mızda, Avrupa pazarlarında gözde olan meyve türlerini araştırarak deveci armudunu bulan ve üretimini 1980’li yıllarda kentimizde başlatan, ürettikleri ürünün yüzde 60’ını, ki halen devam ediyor, ihraç eden Ağaköy Kooperatifi’miz var.

İşte bu vesile ile başta, geçen gün Anadolu’nun ekilmeden boş bırakılan verimli tarım alanlarını anlatan ve boş bırakılan tarlaları kiraya vermeyi planlayan Sayın Bakana, devlet kurumlarında ve özelde çalışan değerli ziraat mühendislerimize ve çiftçilerimize sesleniyorum;

Bu yolda size örnek olacak, Ağaköy’ün de kooperatif çatısı altında kendi üretimlerinde örnek aldığı, beş yıldızlı bir model var dünyada, bu köşede her vesile ile oluşum detaylarını anlattığım, bizim Konya ovasından biraz büyük Hollanda’yı geçen yıl tarım ürünleri ihracatında 129 milyar dolarla, ABD’den sonra dünyanın ikinci ülkesi yapan Hollanda Tarım ve Hayvancılık Modeli. Orada sektörün belkemiğini oluşturan KOOPERATİFLEŞME düzenini, imkanınız varsa giderek yerinde örnekleriyle inceleyin, yoksa internet ortamında uygulamaları görün, bizde de aynı düzende kurulan ve halen işler olan Ağaköy’ü inceleyin ve benzer düzenin köylerinizde kurulması yollarını kafanızda oluşturun. Bir de çiftçi çocuklarının eğitildiği Uygulamalı Tarım ve Hayvancılık Meslek Okullarını inceleyin, Bursa’da da Abdülhamid tarafından kurulmuş Ameli ve Nazari Hüdavendigar Ziraat Mektebi’ni gezin ve de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ülkemizin önemli tarım bölgelerinde bu okulların açılmasını isteyin.

İnanıyorum ki sizler de doğru uygulamaları beyninize işlediğinizde ve de ülkemizde uygulamaya soktuğunuzda, yani tarım ve hayvancılıkta köy bazında HOLLANDA MODELİ KOOPERATİFLEŞMEYİ oluşturduğunuzda, zarar ediyoruz diye ne domatesinizi, patatesinizi, üzümünüzü yollara serersiniz, ne de tarım yapmaktan vazgeçersiniz, çünkü artık tarım ve hayvancılık zengini oluyorsunuz.

Aslında hayvan yetiştirmede, süt ve et üretmede de Hollanda Kooperatif sistemini uygulamaya sokarsak, halen yapılmakta olan et ithalatı da son bulur, doğru adımlar atılırsa bu ürünlerin ihracatına bile başlanır.

Sonuçta buğday, arpa, yulaf ve benzeri ürünleri ve de et ithal eden değil, onları ihraç eden ülkelerin önünde koşan ve dört mevsim iklim koşullarına sahip olmamızın verdiği güçle sulak alan ürünü çaydan, kurak alan ürünü buğday, arpa, yulafa ve de sıcak iklim ürünü muza kadar her nevi tarım ürününü, et ve süt ürünlerini üreten ve pazarlayan, dünyanın Beş Yıldızlı Tarım ve Hayvancılık Ülkesi oluruz…