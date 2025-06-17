Mesafeli sözleşme; satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri ifade eder (MSY m.4/1.e).

Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, hangi hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmek zorunda olduğu MSY'nin 5'inci maddesinde düzenlenmektedir. Söz konusu "Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü" ve "Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri" kapsamında, 24 Mayıs 2025 Tarih ve 32909 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1.1.2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan " Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in 5'inci madde ve 12'ici madde hükümlerine aşağıda yer verilmiştir; 1. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “g) Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,” “k) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetine veya Kanunun 73/A maddesi uyarınca dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı ile tüketici mahkemesine yapabileceklerine ilişkin bilgi.”

2. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğin 12’nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası hükmü saklı kalmak üzere” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(5) Cayma hakkının kullanımında, 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise tüketiciden iade masrafına ilişkin herhangi bir bedel talep edilemez. İade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcının, tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması durumunda satıcı, ilave hiçbir masraf talep etmeksizin iade edilmek istenen malın tüketiciden alınmasını sağlamakla yükümlüdür. Platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde ise iade için öngörülen taşıyıcıya ilişkin bilgiye ön bilgilendirmede yer verilmemesi ya da belirtilen taşıyıcının tüketicinin bulunduğu yerde şubesinin olmaması aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanıyorsa söz konusu masraf ve yükümlülükler aracı hizmet sağlayıcı tarafından karşılanmak zorundadır.”

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