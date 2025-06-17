Bu konuda; GYODER (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Başkanı Sn. Neşecan Çekici, inşaat sektöründe iş gücü eksikliğinin bir krize dönüştüğü görüşünde. Daha iyi çalışma koşulları, yıpranma hakkı (erken emeklilik) gibi düzenlemelerle sektörde çalışmanın cazip hale getirilmesini öneriyor. ÇEKİCİ, “Bu kriz depremlerden önce başladı ve ancak uzun vadeli stratejilerle aşılabilir. Raporumuzun ardından Uzun Vadeli Stratejik İş Gücü Platformu için çalışmalara başlayacağız.” diyor.

Sektördeki kadın istihdam oranının düşüklüğünü hatırlatıyor. “İnşaat sektöründeki toplam istihdam içinde kadın istihdam oranı yüzde 5'in altında. Mimar ve mühendis kadınların dışında kadın istihdamı yok gibi. Yuvayı dişi kuş yapar deniyor ama inşaatta dişi kuş barındırmıyoruz.”

Bahçeşehir Üniversitesi BETAM (Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi) Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel de; çırak, kalfa, usta yetiştirme zincirinin kırıldığını, gençlerin inşaatta da sanayide de çalışmak istemediğini belirtiyor.

2004 ilk çeyrek verilerine göre inşaat sektöründe 2 milyon 147 bin kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 95,4’ü erkek, yüzde 4,6'sı kadın. Eğitim durumuna göre; çalışanların yüzde 60,6'sı ilkokul ya da ortaokul, yüzde 20,2’si lise, yüzde 13,5'i yüksekokul ya da daha üst seviye okul mezunu.

Sektörde çalışanların yüzde 90'ı tam zamanlı çalışırken, yüzde 37'si haftada 50 veya daha fazla saat çalışıyor. Bu; inşaat sektöründe iş gücü istikrarsızlığının oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.

İnşaat sektörü ülkemiz için çok önemli bir sektör. Kentsel dönüşüm ve deprem sonrası yapılaşma bu konuya özel önem verilmesini gerektiriyor. Bu da elimizdeki çağdaş imkânları en etkin biçimde kullanmamızla mümkündür.

Bunun için tüm tarafların, bu sektörden gelir elde edenlerin, koordineli bir şekilde işin detaylarına sahip çıkmaları gerekiyor. Ülkemizin bu birikimi ve insan kaynağı mevcut.

En önemli saydığım faktör ise Denetim. 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu’na uyulması şart.

Büyük afetlerden sonra oturup dertlenmek yerine önceden kurallara uymayı temel ilke edinmek gerekiyor. Acısız günler diliyorum.