2000’li yılların sonlarında Türkiye’nin elektrikli araç üretimine teşvik vermesi ve bu alanda önemli bir merkez olması noktasında çabalaması gerektiğini buradan yazmıştık. Yaklaşık 15 yıl sonra Türkiye bunu gerçekleştirebildi. Çok geç kalındığı için elektrikli araç üretiminde rekabet şansımızı yitirdik.

Bugün dünyada otonom araç üretiminde önemli bir yarış var. Yüksek teknoloji içeren bu alanda 2 önemli rakipten söz edebiliriz. Biri Google ( Waymo )diğeri Tesla…

Google sensör ve lidar sistemiyle donattığı sistemini iş birliğinde olduğu otomobil üreticileriyle birlikte kullanıyor. Tesla’ysa kamera görüntülerini ağırlıklı olarak kullanarak tüm Tesla’lardan aldığı verileri bir nöral ağ mantığıyla işleyerek kullanmaktadır.

Otonom sürüşte daha küçük girişimler de mevcuttur ancak sadece bu 2 teknolojinin kalıcı olabileceği ifade edilmektedir.

Google, San Francisco, Phoenix, Los Angeles ve Austin de insansız taksi hizmeti veriyor. Las Vegas ve San Diego’da da bugünlerde başlamak üzere. Austin, Miami ve Atlanta’ da da yakın bir tarihte Waymo’lar hizmete girecek. Ayrıca Tokyo’ da test merkezi var.

Tesla önümüzdeki hafta Austin’ de Robotaxi denemelerine başlayacak. Mevcut durumda Tesla’ lar ABD, Kanada, Çin, Meksika ve Porto Riko’da otonom sürüş yapılabilmektedir.

Otomotiv sektöründe yakın gelecekte sadece robotaxi imkanı tanıyan otonom özelliği araçların hakimiyeti olacak. Birçok üretici tarih olacağına göre bir şeyler yapmamız gerekmektedir.

Bursa Türkiye’nin otomotiv başkenti olduğuna göre, bir insiyatif ortaya koymanın tam zamanıdır.

Ülkemiz mevzuatı karayollarımızda otonom araç kullanımına izin vermemektedir. Ülke olarak daha fazla geç kalmadan bazı bölgelerde pilot denemeler yapılmasına izin verilmelidir.

Sözü edilen testlerin yapılabileceği en uygun şehir Bursa’dır. Bursa’nın tanımlanmış bazı bölgelerinde otonom sürüşe izin verilecek bir düzenlemeler geç olmadan yapılmalıdır. Bu sayede hem otomotiv sektörümüze bir moral, hareket gelecek hem de Bursa teknoloji uygulamaları noktasında öncü olabilecektir. Sadece bu deneyim için şehrimize gelecek teknoloji meraklılarının dahi Bursa ekonomisine katkı sağlayacağı da açıktır.

Büyükşehir Belediyesi, BTSO başta olmak üzere Bursa’ya gönül vermiş herkes bu insiyatif altında birleşmeli ve bu kazamım sağlanmalıdır.

Bursa öncü bir şehirdir, öyleyse neden otonom sürüşünde de öncü olmayalım?