2025 TÜRKİYE TEMASI ‘’ MÜHENDİSLİKTE İŞBİRLİĞİ GÜCÜ’’

Haziran ayı geldiğinde, mühendisliğin sesi biraz daha farklı çıkıyor, çünkü her 23 Haziran’da bizler; mühendisliğe ruh, bakış ve vizyon katan kadınları onurlandırıyor, görünmeyeni görünür kılmaya çalışıyoruz. 2022’den beri Bursa’da ve Türkiye’de 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü’nün kutlanmasına TÜMKAD olarak önderlik yapıyoruz. Çok gururluyuz. Her yıl konferans katılımcılarımızın çoğalması, her yıl daha fazla kadın mühendisler bir araya gelmenin heyecanını ve onurunu yaşıyoruz.

2025 yılı Dünya Kadın Mühendisler Günü’nü “Mühendislikte İş Birliği Gücü” temasıyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Ve TÜMKAD – Tüm Mühendis Kadınlar Derneği olarak bizler, bu temayı sadece bir başlık değil, bir gelecek modeli olarak görüyoruz. Artık mühendislik yalnızca teknik birikimle değil; duygusal zekâ, liderlik, toplumsal duyarlılık ve iş birliği kültürüyle yeniden tanımlanıyor. Kadın mühendisler; sahada, üretimde, inovasyonda sadece görev alan değil, yol açan, birleştiren ve dönüştüren kişiler olarak öne çıkıyor.

TÜMKAD olarak bizler kendimizi bu dönüşümün tam merkezinde konumlandırdık. Türkiye’nin dört bir yanından kadın mühendisleri bir araya getiriyor, aynı dili konuşmasalar da aynı hayale inananları buluşturuyoruz. Kimi zaman bir üretim tesisinde, kimi zaman bir yazılım kodunda, kimi zaman bir solar panelin altında aynı sözü duyuyoruz: “Yalnız değilim, Birlikte daha güçlüyüz.” Bu yılki 23 Haziran konferansımızda, farklı disiplinlerden kadın mühendisler birlikte düşünmenin, birlikte üretmenin, birbirine alan açmanın nasıl bir sinerji yarattığını gösterecek. Yalnızca başarı öyküleri değil; birlikte öğrenilen dersler, birlikte kurulan girişimler ve geleceğe bırakılan izleri konuşacağız.

Çünkü biliyoruz ki: İş birliği sadece bir yöntem değil, bir varolma biçimidir. Kadınların yok sayıldığı sistemlere karşı bir duruş, sessizleştirilen yeteneklere verilen bir cevaptır. TÜMKAD olarak bizler ,kadın mühendislerin yalnız olmadığını, birbirine omuz verdiğinde neler başarabileceğini, geleceğin teknolojilerini kadınların şekillendireceğini duyurmak istiyoruz.

Bu nedenle 23 Haziran biz kadın mühendisler için sadece bir takvim günü değil. 23 Haziran bir buluşma, bir yükseliş, bir hatırlama günüdür. Tüm kadın mühendisler adına bir kez daha söylüyoruz:

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ

İŞBİRLİĞİ İLE GELECEĞİ BİZ KURACAĞIZ