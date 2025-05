Konya… Anadolu’nun kalbinde yer alan, tarihî kökleri kadar üretim gücüyle de öne çıkan bir şehir. Bugün Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip olan Konya, makine imalatından otomotiv yan sanayiye, tarım teknolojilerinden yüksek katma değerli üretime kadar pek çok sektörde büyümeye devam ediyor. 150 Sanayi Sitesi, 12 Organize Sanayi Bölgesi, 5 Üniversitesi ile Konya bizi çok etkiledi. Sanayi kültürünün bu denli güçlü olduğu bir şehirde, kadın mühendislerin sesi olmaksa benim için, TÜMKAD için ayrı bir anlam taşıyor.

25 Nisan’da Konya Makine Mühendisleri Odası Kadın Hakları Komisyonu davetiyle şehre TÜMKAD Yönetim Kurulu Üyemiz Elif Kuş ile beraber konuk olduk. Konya’da ilk defa bulunmanın heyecanı ile başlayan yolculuğum, şehri tanımamla, meslektaşlarımla buluşmamla daha da arttı. Konya Dedeman Otel’de, odanın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 130 kadın mühendis bir araya geldik. Mühendis girişimcilerden, sanayicilere ve akademisyenlere kadar farklı sektörlerden gelen katılımcılarla birlikte, toplumsal cinsiyet eşitliği, mühendislikte kadının rolü ve dayanışma üzerine ilham dolu bir buluşma gerçekleştirdik.

Yemek organizasyonu ile başlayan etkinliğin tek konuşmacısı olarak sahnedeydim. Konuşmamda, dünyada ve Türkiye’de kadının ekonomik, sosyal ve mesleki hayattaki yerine dair güncel verileri paylaştım. Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu ve TÜİK gibi kaynaklardan elde edilen istatistiklerle kadın emeğinin hâlâ yeterince görünür olmadığını, ancak değişim rüzgarlarının çoktan estiğini vurguladım.

Ardından her daim konuşmayı en sevdiğimiz konumuz olan derneğimiz TÜMKAD’ı anlattım. Türkiye’nin dört bir yanındaki mühendis kadınları bir araya getiren bu örgütlü gücün nasıl büyüdüğünü, birlikte nasıl üretip nasıl dönüştürdüğümüzü, projelerimizi, hayallerimizi, sadece dayanışmayı değil, birlikte kalkınmayı da nasıl mümkün kıldığımızı paylaştım. Ve en kıymetlisi: Konya’daki değerli meslektaşlarım TÜMKAD ile yakından ilgilendi. Etkinlik sonunda birçok kadın meslektaşımızla temas kurduk, hikayelerimizi konuştuk, birbirimizi daha iyi anladık, şimdi heyecanla Konya’da TÜMKAD temsilciliğimizi açmaya hazırlanıyoruz.

Bu buluşma bizim için bir konferanstan daha fazlasıydı. Bir umuttu, bir başlangıçtı. Sanayinin merkezinde kadınların sesinin daha gür çıkması için atılmış güçlü bir adımdı. Çünkü biz biliyoruz: Kadın olmadan kalkınma, dayanışma olmadan ilerleme olmaz.

Bu anlamlı buluşmayı mümkün kılan Konya Makine Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Erdal Tozuğlu’na, Konya Makine Mühendisleri Odası Şube Müdürü Sayın Levent Şam’a davetleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. İzninizle çok daha özel teşekkürlerimi ise 3 muhteşem kadına sunmak istiyorum. Konya’ya ayak bastığımız an itibari ile samimiyet ve dostlukla , 3 gün boyunca her an yanımızda olan, bizi hiç yalnız bırakmayan, evimizde gibi hissettiren, Konya Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneş Motor Supabları Yönetim Sistemleri Lideri Sayın Dolunay Sarı’ya, Yönetim Kurulu Üyesi ve Petrotek Global Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu Sayın Şefika Merve Kır’a , Konya Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Özgür Öztürk Arı’ya yürekten teşekkür ederim, ne kadar teşekkür etsek az kalacak. Etkinlik boyunca yanımızda olan, katkı sunan, samimiyeti ve ilgisiyle içimizi ısıtan tüm kadın meslektaşlarıma da ayrı ayrı minnettarım. Yolumuzun kesiştiği tüm meslektaşlarıma, Konya’da bir temsilcilik açma hayalimizi paylaşıp birlikte yola çıktığımız için teşekkür ederim. Her biriniz, TÜMKAD’ın dayanışma ruhuna güç kattınız.

Konya’dan Türkiye’ye yayılan bu enerjiyi birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Çünkü birlikteysek daha güçlüyüz, daha görünürüz, daha değiştiriciyiz.