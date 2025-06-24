Gelecek artık bir bilim kurgu sahnesi değil, yaşadığımız gerçekliğin ta kendisi. Her geçen gün, mühendisliğin sınırlarını zorlayan yeni teknolojilerle karşı karşıyayız. Bu teknolojilerin en dikkat çekici örneklerinden biri de robotlar. 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü vesilesiyle TÜMKAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek konferansımızda, bu teknolojinin somut temsilcileriyle tanışma fırsatı bulacağız: Bir insansı robot UNITREE G1 ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken bir robot köpek 23 Haziranda PROSMT Elektronik Sponsorluğu ile bizlerle olacak.

Geçmişte yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, bugün eğitimden sağlığa, güvenlikten arama-kurtarmaya kadar pek çok sektörde aktif görev almaya başladı, ve robotlar daha çevik, daha akıllı ve görev odaklı tasarımlarla gelişiyor. UNITREE G1, sadece yürümenin ötesinde engel aşabilen, komut algılayabilen, çevresel verileri işleyerek karar verebilen bir sistem. Mühendisliğin geldiği bu nokta, artık yalnızca fiziksel değil; yapay zekâ, veri işleme, etik ve insan-makine arayüzü gibi çoklu disiplinlerin kesiştiği yeni bir dönemi temsil ediyor.

Geleceğin mühendisliği sadece “bir şey üretmek” değil; insan ve makinenin birlikte öğrenmesini, birlikte çalışmasını ve hatta birlikte düşünmesini sağlamak demek olacak Konferansımızın ana teması olan “iş birliği gücü” artık sadece insanlar arasında değil; insan ile robot, mühendis ile algoritma, sezgi ile veri arasında da kuruluyor. Bunu anlamanın en etkili yolu, bu robotları yakından görmek. Onların nasıl “gördüğünü”, “duyduğunu” ve nasıl “hareket ettiğini” incelemek. Biz bu konuda çok heyecanlıyız, heyecanla buluşmayı bekliyoruz.

Artık robotlar sadece programlanan sistemler değil, aynı zamanda öğrenebilen sistemler. Makine öğrenmesi, otonom karar alma yetisi ve sensör teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte robotlar; hem daha bağımsız hem de daha etkili hale geliyor. Endüstriyel sahalardan afet alanlarına, lojistikten yaşlı bakımına kadar pek çok alanda görev alan bu robotlar, geleceğin iş gücünde insanlarla birlikte çok yakın zamanda yer alacak.

Bu konferansta sahneye çıkacak robotlar, sadece teknolojik birer nesne değil; aynı zamanda mühendisliğin nasıl değiştiğini, disiplinlerin nasıl iç içe geçtiğini ve insan merkezli tasarımın ne kadar önemli hale geldiğini de gösterecek. Sahnedeki robot köpek belki metalik bir kabuktan ibaret olabilir ama onun arkasında çok katmanlı bir mühendislik zekâsı, etik sorular ve toplumsal dönüşüm sorumluluğu yatıyor.

Ve 23 Haziran Dünya Kadın Mühendisler Günü Konferansımıza hepinizi bekliyoruz ; Mühendisliğin artık eski sınırları tanımadığını biliyoruz, bu yeni dünyayı birlikte keşfetmeye hazırız. Kodlarla, sensörlerle, algoritmalarla ve evet, hâlâ en çok da insan aklıyla.