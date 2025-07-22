Zamanın ruhunu yakalayabilmek için artık sadece iyi mühendis, başarılı yönetici, uzman bir çalışan olmak yetmiyor. Hatta geçmişin güçlü CV’leri bile tek başına yeterli değil. Yapay zekânın, otomasyonun, iklim krizinin ve toplumsal dönüşümlerin hızla şekillendirdiği bir çağda, bugün bizden beklenen; değişimi okumak, dönüşümü yönetmek ve geleceği inşa edebilecek donanıma sahip olmak.

Tam da bu noktada devreye giriyor Ufuk Tarhan’ın ilham verici kavramı: T-İnsan. Ufuk Tarhan diyor ki : ‘”Geleceğin başarılı bireyleri T-İnsan’lar olacak”

Ufuk Tarhan’a göre T-İnsan, hem derin uzmanlığa hem de geniş bir ilgi ve yetenek yelpazesine sahip olan, sürekli öğrenen, uyumlanan ve yenilenen bireydir. T harfinin dik çizgisi “derin bilgi ve uzmanlık”, yatay çizgisi ise “farklı alanlara olan açıklık ve çeşitlilik” anlamına gelir.

Ben bu yaklaşımı sadece teorik değil, aynı zamanda yaşamsal bir gereklilik olarak görüyorum. Kadın mühendisler olarak da bu dönüşümün tam merkezindeyiz. Bugün artık mühendislik sadece teknik bilgi değil, duyarlılık, çok disiplinli düşünme ve insan odaklı çözümler üretme sanatı hâline geliyor.

T İnsan; Bir konuda uzmanlaşır, Aynı zamanda teknoloji, iletişim, sürdürülebilirlik, sanat gibi başka alanlarda da bilgi sahibi olur, Empati kurar, çok disiplinli düşünebilir , Geleceği okur, bugünden hazırlanır , Esnek ve çevik bir zihin yapısına sahiptir. Yani ‘’ Bir şeyin herşeyini, herşeyden ise bir şeyi bilir’’

T – İnsan olmak zorundayız, çünkü artık “sabit meslekler” devri kapanıyor. Bunun yerine, Proje bazlı işler, Çok disiplinli ekip çalışmaları, Sürekli beceri güncellemeleri geliyor. T-İnsan olmak, değişen iş dünyasında: İşsiz kalmamak, Kariyerini sürdürülebilir hale getirmek, Fark yaratan, ilham veren bireylerden olmak için kaçınılmaz bir ihtiyaç.

Nasıl T - İnsan olunur? Ufuk Hanım bu dönüşüm için “önce kendini tanımakla başla” diyor. Sonrasında:

a) Uzmanlık alanını geliştir – bir konuda derinleş.

b)Farklı alanlara açıl – meraklı ol, disiplinlerarası düşün.

c) Gelecek trendlerini takip et – özellikle yapay zekâ, dijitalleşme, sürdürülebilirlik konularında. d)Yaşam boyu öğrenmeyi benimse.

e) Kendine yatırım yap – kişisel marka oluştur. Ve Sosyal becerileri ihmal etme – iletişim, empati, iş birliği.

T-İnsan olmak bir seçim değil, artık bir zorunluluk. Özellikle biz kadın mühendisler ve genç profesyoneller olarak, hem mesleki derinliğimizi artırmalı hem de çok yönlü gelişmeye açık olmalıyız. Çünkü gelecek, hem yetenekli hem de çok yönlü olanlara ait olacak.

Değer verdiğim, rol modelim sevgili Ufuk Tarhan’ın T İnsan kitabı bu yolculukta elimize alacağımız bir pusula olmalıdır. Kitap, hepimize “geleceğe hazır” olma çağrısı yapıyor. Çünkü gelecek, sadece güçlü olanların değil, dönüşebilenlerin olacaktır.