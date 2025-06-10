Yaşamını Bursa’da sürdüren herkesin yıkılan ATATÜRK STADYUMUNDA ne anıları vardır, ne anıları… Hemen kendi anılarımdan bir pencereyi önünüze açayım, Bursa Erkek Lisesindeki eğitim sürecimdeki 19 Mayıs gösterilerimizi hiç unutamam. BEL, Ticaret Lisesi, Tophane Sanat okulu, Bursa Kız Lisesi, Kız Enstitüsü ve kentimizin gözdesi Askeri Lise öğrencileri olarak 19 Mayıs törenlerini, bando eşliğinde Atatürk Stadyumunda sürdürürdük, Askeri Lise kendi bandosu eşliğinde muhteşem görüntüsüyle halkın gözdesi olurdu…

Geçen hafta Bursa sevdalısı bir grup dostum ziyaretime geldiler ve kendileriyle Kültür Parkın yapılış yıllarını ve yıkılan Atatürk Stadyumumuzun yeniden kentimize kazandırılmasını, konuştuk.

Aslında Bursa’da bir stadyuma sahip olma fikri, 17/Ekim/1922 günü, kentin Yunan işgalinden kurtuluşundan sadece 40 gün sonra Ulu Önder’in Bursa’ya gelişi sürecinde, İpekiş gibi örnek bir sanayi kuruluşu ile yan yana bir futbol sahası yapımı için cebinden verdiği bin liralık katkıyla, başlamıştı ve tamamlanıp ‘’Gazi Stadyumu’’ adıyla hizmet veriyordu, soyadı kanunu çıkınca ‘’Atatürk Stadyumu’’ adını almıştı.

1945 yılında Haşim İşcan Bursa’ya vali olarak atandığında, kentimize uluslararası ölçülerde bir stadyum kazandırma yolunda adımını attı. Ben bu oluşumu, gazetemizin Mayıs/2023’te yayınlanan iki sayısında, Haşim İşcan’ın Bursa Valisi olduğu dönemde kentimize kazandırdığı işleri anlattığım, ‘’Haşim İşcan ve Bursa’’ başlıklı yazılarımın bir bölümünde okurlarımla paylaşmıştım. Şöyle ki;

‘’Atatürk Satadyumu-1948. 1945’te Haşim İşcan’ın Bursa’ya Vali olmasıyla Atatürk Stadyumu yapılmaya başlanır. Dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü Celal Antel’dir. Müteahhit Şükrü Türkoğlu kapalı tribün ve çevre duvarlarını yaparak tesise son şeklini verir. Atatürk Stadının açılışı 1948-49 sezonu Eylül ayında gerçekleşir. Bursa Atatürk Stadı’nın ilk maçı Akınspor- Acar İdmanyurdu arasında gerçekleşir, Akınspor maçı 2-1 kazanır.

Aslında Vali Haşim İşcan, uluslararası kurallara uygun özelliklere sahip olacak tarzda inşa ettirmişti stadyumumuzu. Daha sonraki yıllarda seyirci kapasitesini artırmak için, projesiz, ucube eklenti tribünlerle çirkinleştirilmişti. Sonra da Bursa’ya büyük kapasiteli yeni stadyum yapıldı ve eskinin yıkılma kararı verildi. İşte bu karar verildiğinde, yine bu köşeden Belediye Başkanımıza ve Bursalılara bir çağrıda bulunmuştum, şöyleydi çağrım;

Gelin, hem kentimiz için, hem kentimize çok değerli eserler kazandırmış Vali Haşim İşcan anısı için, hem de Süperlig Şampiyonluğunu bu statta kazanmış Bursaspor için bu değerli varlığımızı yıkmayın. Gelin, bu stadyumun sonradan yapılmış ucube tribünlerini yıkın, tarihi görüntüsüne kavuşturun. Kapılarını halka ve amatör spor kulüplerine açın, amatör maçlar oynansın, spor yapmak isteyenler günün her saatinde, ücret ödemeden pistleri kullansın. Gelin, yeni yapılan stada Atatürk Stadyumu adını verelim, diye seslenmiştim, ama dinleyen olmadı, tarih kenti Bursa’mızın bu çok değerli tarihi yapısı yok edildi, yazık oldu…’’

Bu hafta bu yazımı, dostlarımla konuşurken kafamda canlanan, stadın yeniden yapılması fikrinin ve yapımda yeni oluşumların harekete geçmesini sağlamak için yazıyorum ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’e sesleniyorum;

Stadın kapalı tribününün, orijinal projesine uygun olarak yapımını, tribün altındaki boş hacimde soyunma odalarının yanında, masa tenisi, çocuk spor eğitim sınıfları ve Haşim İşcan Müzesi’nin yerleşimini, çim futbol sahasının ve koşu pistinin oluşumunu, Haşim İşcan’ın yaptığı çevre duvarları yerine birkaç oturma sırasına sahip açık tribünleriyle çevirmeyi içeren bir projeyi Bursalıların önüne açmasını, öneriyorum.

Bursa İş Dünyasına da sesleniyorum, gelin bu tarihi değeri büyük olan ve de Bursalılara, günümüz insanının günlük yaşamında önemli yer alan spor yapma olanağı sağlayacak bu değerli yapımızı Bursa’mıza yeniden kazandırın!!!

Not: Dönemimde hizmete soktuğumuz Bursa Huzurevi’nin odalarının tefrişi Bursa İş Dünyasınca, adları oda kapılarına işlenerek ki halen adları yazılı duruyor, yapılmıştı. Benzer bir uygulama da Atatürk Stadyumu’nun kentimize yeniden kazandırılmasında yapılabilir, yatırıma katkı verecek iş insanlarımızın ve firmalarının adları stadyumun belli bölümlerine kalıcı olarak işlenir.

Bu vesile ile değerli okurlarımın Kurban Bayramını Kutlarım.

Doğa Anayasası: Zeytin Ağaçlarını kesmeyin, gerekirse budayın, nakledin.