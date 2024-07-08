Rusya'nın en önemli yazarlarından Tolstoy'un romanları ve öyküleri sadece kendi dallarında değerlendirilirse eksik kalır. Ben Tolstoy’un çok sayıda eserini okudum. Emekliyim ve zaman ayırabiliyorum. Bu eserlerinin içine serpilmiş 21 özlü sözü sizlerle paylaşmak istiyorum.

1. Sadece derin sevgisi olanlar, derin acıları hissedebilirler.

2. İnsana, başını bütün hızıyla duvara vurmak, çoktan beri kanayıp ağrıyan yaraya hafifçe dokunulmaktan daha kolay gelir.

3. Başarıya ulaşmak istiyorsak, bunun için ilk şart, olayları gözümüzde büyütmeden olduğu gibi görmektir.

4. Eğer yürüdüğünüz yolun doğru olduğuna inanıyorsanız devam etmek zorundasınız. Ne olursa olsun.

5. Evet, dünya bir çöldür. İnsan ise bu çölün müzmin seyyahı.

6. Öğrendim ki insan kendi hayatından endişe ettiği için değil, içinde sevgi olduğu için yaşar.

7. İnsanda yalnız iki kusur kaynağı var: avarelik ve boş inanç. Yalnızca iki erdem var: çalışma ve akıl.

8. Eğer iyiliğin bir nedeni varsa o artık iyilik değildir. Eğer iyiliğin bir sonucu yani ödülü varsa yine iyilik değildir.

9. İnsan yüz yıl yaşar kentte de, çoktan öldüğünün, çürüdüğünün farkında olmaz.

10. İnsanın ruhsal yapısı fiziksel yapısından daha canlıdır. Üzüntü hiçbir zaman insanı öldürmez.

11. Bir insanı çok iyi ya da çok az tanımak samimiyetin önünde bir engeldir.

12. Bitkiler de kuşlar da böcekler de çocuklar da neşeliydi. Fakat insanlar, büyük, yetişkin insanlar, kendilerini ve birbirlerini aldatmaktan vazgeçmiyorlardı.

13. Nasıl da acımasız, yok edici bir varlık şu insan; kendi yaşamını sürdürebilmek için ne çok canlı varlığı, bitkiyi yok ediyor.

14. Bir insanın kim olduğunu anlaması için önce, birbirlerini anlamayan, kendisi gibi insanlardan oluşan bütün o gizemli insanlığı anlaması gerekmektedir.

15. Şunu sakın unutmayın: Önemli olan tek bir an vardır. O da “şimdi”dir. Çünkü bir tek ona sözümüz geçer.

16. Mutluluk dakikalarının peşinden koş, kendini sevmek, sevilmek için zorla! Dünyadaki tek gerçek bu, gerisi anlamsız.

17. Mutlu aileler birbirine benzerler, her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır.

18. Bir insanı bir ömür boyu seveceğini söylemek bir mumun ömür boyu yanacağını iddia etmekle aynı şeydir.

19. Bence her insan kendini sever ve insanların yaptığı her şeyin temelinde egosu yatar.

20. Elinizden geldiği kadarıyla yapmak istediğiniz her şeyi yapın, gideceğiniz mezarda yapacağınız hiçbir şey olmayacak; ne yansıma, ne bilge, ne de akıl.

21. Sevdiğin insanları kaybetmeye alıştığın zaman, hayatı önemsememeye başlıyorsun.