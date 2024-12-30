Ticari temsilciye nazaran temsil yetkisinin kapsamı daha dar olan bağımsız tacir yardımcısı ticari vekildir. Tacir, işletmenin bütününün idaresi için genel yetkili ticari vekil ya da işletmenin bazı işlerinin yürütülmesi için özel (sınırlı) yetkili ticari vekil atayabilir.[1]Ticari vekile ticari temsilcilik yetkisi verilmediğinden (TBK[2] m.551/I), genel yetkili ticari vekilin dahi, işletmenin olağanüstü nitelikteki işleriyle ilgili temsil yetkisi bulunmamaktadır. Genel yetkili ticari vekilin temsil yetkisi, işletmenin olağan işleriyle sınırlı iken, özel yetkili ticari vekil yetkilendirildiği konularda temsil yetkisini haizdir.[3]Bununla birlikte ticari vekilin olağanüstü nitelikteki işleri yapabilmesi için bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olması gerekir.[4]Ticari temsilciden farklı olarak, ticari vekilin temsil yetkisinin sınırlandırılması kanunda düzenlenmemektedir. Bu bağlamda ticari vekilin temsil yetkisine getirilen sınırlamalar, ticaret siciline tescil edilemediği gibi, ticaret siciline tescil ve ilan edilmiş olsalar dahi bunlar hakkında tescilin olumlu etkisi söz konusu olmaz.[5]Bununla birlikte temsil yetkisine getirilen sınırlamaların mektup, sirküler gönderme gibi yollarla duyurulması, üçüncü kişilerin iyi niyet iddialarının ortadan kalkmasına neden olacaktır.[6]

TBK m.55/II’de öngörülen temsil yetkisinin kapsamı ile ilgili hüküm özel düzenleme ve aynı konudaki TBK m.41 hükmü ise, genel nitelikli düzenlemedir. Buradaki genel hüküm, özel nitelikli hükmü tamamlar.

Ticari işletme sahibi, devredilemez görev ve yetkileri dışında kalan temsil yetkilerini, kısmen veya tamamen kendisini temsil etmek üzere kişilere verebilir.

Ticari vekile verilen ticari temsil yetkisinde, doğrudan doğruya temsil ilişkisi söz konusudur. Doğrudan doğruya iradi temsilde ticari vekilin temsil yetkisinin kapsamı özelde TBK m.551/II ve genelde TBK m.41 hükmüne göre, verilen yetkinin dayandığı hukuki işlem ile belirlenir.

Temsil yetkisinin özel yetki veya genel yetki şeklinde verilmesi mümkündür.

İşletme sahibi, ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde kendisini temsil etmek üzere, işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetki verebilir.

İşletmenin amacına dahil olması şartıyla, yapılan işlemin olağan ya da olağanüstü nitelikte olmasının önemi yoktur.[7]

Yeni yılda dünyada barış, güvenlik, refah ve mutluluk, çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sun

[1]Arkan, S.: Ticari İşletme Hukuku, B.23, Ankara 2017, s.192

[2] 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

[3]Arkan, age., s.194

[4]Arkan, age., s.194

[5]Arkan, age., s.194

[6]Arkan, age., s.194

[7]Kırca,age.,s.106