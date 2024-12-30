Türkiye ile Yunanistan arasındaki iyi ilişkiler ve yumuşama süreci 2020 yılında başladı diyebiliriz. 2023’de Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Mitçotakis arasındaki diyalogla tam dört kez bir araya gelmeleri ve 90 yıl gibi uzun bir süreden sonra "Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi" açıklanması her iki devlet için büyük önem arz ediyordu.

Her ne kadar Yunan Ta Nea Gazetesi bu anlaşma ve Erdoğan-Miçotakis görüşmesini manşetine Türkçe olarak “Kazan-Kazan” diye taşısa da burada kimin kazançlı çıktığını iyi biliyoruz.

Yunan Başbakanı’nın çok büyük bir iyi niyet göstergesi olarak açıkladığı “Türk vatandaşlarına kapı vizesi” uygulamasından bizim çok kazançlı çıkmadığımız çok açık bir gerçektir.

Yunanistan turizmle beslenen bir ülke. 2023 yılı turizm gelirleri 20 milyar Euro’yu aşan Yunanistan’ın 2024 sonunda bu rakamı 25 milyar euro seviyesine çıkarması bekleniyor.

2024 yılının Ocak-Ekim döneminde Yunanistan’a yurt dışından giden turist sayısı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 35,7 milyon oldu. Ülkeye karayolu ile girişlerde en büyük artışı yüzde 29 ile Türkiye gösterdi. Bu dönemde Türkiye’den Yunanistan’a gidenlerin sayısı 1,3 milyonu aşarak rekor kırdı. Bu sayı yıl sonunda belki de 1,5 milyon kişiyi bulabilir. Türklerin Yunanistan’da toplam harcaması ise yıl bitmeden 810 milyon Euro’yu buldu. Bu rakam da yıl sonunda 1 milyar Euro’yu zorlar.

‘Kapıda vize’ uygulamasıyla Türkleri harekete geçiren Yunanistan, saçma uygulamalarla turistleri ve turizmcileri canından bezdiriyor. Duruma bakalım.

Genç Turizmciler adına bir açıklama yapan Onur Sabırlıoğlu’nun kaleme aldığı görüşlere bakarsak neyin, ne olduğunu çok rahatlıkla anlayabiliriz.

‘Böyle olacaksa kapı vizesi kalksın!”

Yunanistan ile yapılan kapı vizesi uygulaması, başlangıçta iki ülke arasındaki turizm ilişkilerini geliştirmek ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilmişti. Ancak mevcut haliyle bu sistem, Türk vatandaşları için hem kısıtlayıcı, hem de adil olmayan bir yapıya büründü. Eğer bu sorunlar çözülmeyecekse, kapı vizesinin tamamen kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz.

Kapı vizesindeki temel sorunlarımıza değinecek olursak örneğin, popüler adaların uygulamadan hariç tutulması konusu önemli.

Mikonos, Santorini gibi dünyaca ünlü turistik destinasyonların kapı vizesi kapsamı dışında bırakılması, Türk vatandaşlarını ikinci plana iten bir uygulamadır. Az turist çeken adaları cazip hale getirme çabasıyla bu uygulamanın sınırlandırılmasını kabul etmiyoruz. Kapı vizesiyle yedi günden fazla kalmaya izin verilmemesi de seyahat planlarını kısıtlıyor.

Üstelik Türkiye’ye dönen vatandaşların vizelerinin geçersiz sayılması, adalara tekrar gitmek isteyenlere hem maddi kayıp yaratıyor hem de insanları seyahat etmekten caydırıyor.

Ulaşım seçeneklerinin sınırlı oluşu:

Kapı vizesi sadece deniz yoluyla geçişlerde uygulanıyor. Havayoluyla seyahat etmek isteyenler için hiçbir kolaylık sağlanmıyor. Bu durum, birçok kişinin Yunan adalarına ulaşımını zorlaştırıyor.

Kapılardaki yetersiz hizmet:

Kapılarda çalışan personel sayısının azlığı nedeniyle uzun bekleme süreleri yaşanıyor. Türk turistlerin yoğun ilgisi karşısında altyapı yetersiz kalıyor.

Genç Turizmciler olarak bu konudaki önerilerimiz şunlardır;

1)Mikonos, Santorini gibi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgeler de kapı vizesi uygulamasına dahil edilmeli.

2)Ayrımcılık yaratacak sınırlamalar sona erdirilmeli.

3)Kapı vizesi, 15 günlük çoklu giriş-çıkış hakkı tanıyacak şekilde düzenlenmeli.

Aynı süre içinde tekrar giriş yapanlardan vize ücreti alınmamalı.

4)Deniz yolunun yanı sıra havayolu taşımacılığı da kapı vizesi kapsamına alınmalı.

5)Türk turistler için direkt uçuşlar artırılarak adalara ulaşım kolaylaştırılmalı.

Kapılarda polis ve vize işlemleri için çalışan personel sayısı artırılmalıdır.

Yoğun sezonlar için özel ekip ve teknolojik çözümler devreye sokulmalı.

Türkiye’nin proaktif diplomasisi:

Yunanistan ile yapılan ikili anlaşmalar, Türk vatandaşlarının haklarını ve çıkarlarını gözeterek yeniden düzenlenmeli. Türkiye, turizm ilişkilerinde daha güçlü bir pazarlık pozisyonu alarak bu sorunları masaya yatırmalı. Türk turistlerin seyahatlerini kolaylaştırmak yerine yeni kısıtlamalarla onlar mağdur ediliyor. Eğer bu uygulama adil ve erişilebilir bir hale getirilmeyecekse, kapı vizesi tamamen kaldırılmalıdır. Türk vatandaşları, dünya standartlarında bir hizmeti hak ediyor. Devletimizden beklentimiz, bu konuda daha etkili ve vatandaş odaklı bir diplomasi yürütmesidir.” Durumun özeti budur.

Bunun adına, ‘paramızla rezil oluyoruz‘ demeyelim de ne diyelim acaba?

Ayrıca Yunanistan Aegean Havayolları dört ayrı adadan İstanbul’a direkt uçak seferi koydu. Bunlardan biri de Rodos Adası. Uçakla Rodos’a gitmek isteyen yolculara nasıl bir prosedür uygulanacak? Kapı vizesi işlemleri nasıl olacak? Bu konu merak ediliyor.

Gül gibi Kuzey Kıbrıs orada Türkiyeli turistleri beklerken, insanlarımızın Yunanistan’a döviz bırakmak için çileye katlanmasını nasıl açıklarız?

Mutlu yarınlar Türkiyem.