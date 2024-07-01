Küresel konteyner navlun fiyatları üst üste 8‘inci haftasında da yukarı hareketini sürdürdü.

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 27 Haziran ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 daha arttı.

Bir önceki hafta artış oranı yüzde 7 olmuştu.

Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40?lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 5 bin 117 dolardan 5 bin 318 dolara yükseldi.

Böylece 2 Mayıs haftasında 2 bin 706 dolar seviyesinden bugüne kadaryükseliş yüzde 96,5‘e ulaştı.

Endekste geçen yılın aynı haftasına göre artış oranı yüzde 256 oldu.

Yılbaşından bu yana ortalama navlun fiyatı 3 bin 579 dolar olarak hesaplandı.

Bu 10 yıllık ortalama olan 2 bin 748 doların 831 dolar daha üstünde bir rakama işaret ediyor.

Fiyatlar pandemi öncesi seviye olan bin 420 doların ise yüzde 274 yukarısında bulunuyor.

Shanghai-Rotterdam hattında navlun fiyatları yüzde 7 artarken, Rotterdam-Shanghai hattında yüzde 1 yukarı geldi.

Böylece fiyatlar Shanghai-Rotterdam‘da 6.867 dolardan 7.322 dolara, Rotterdam-Shanghai‘de 672 dolardan 676 dolara çıktı.

Shanghai-Los Angeles hattı yüzde 4 artışla 6 bin 441 dolardan 6 bin 673 dolara çıkarken, Los Angeles-Shanghai hattı sınırlı bir düşüşle 693 dolar oldu.

Shanghai-New York hattında artış yüzde 4 oldu ve fiyatlar 7 bin 552 dolardan 7 bin 827 dolara kadar yükseldi.

Demir cevheri vadeli işlemleri, bugün karışık bir seyir izlese de, Çin‘de en son emlak teşviki ve temel çelik üretimi bileşenine yönelik dirençli talep sayesinde haftalık yükselişe doğru ilerliyor, ancak yüksek stoklar kazançları sınırladı.

Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ de yatay seyrederek 823,5 yuan/ton (113,31 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

Kontrat bu hafta şu ana kadar yüzde 0,3 artış kaydetti.

Singapur Borsası‘nda Ağustos ayı demir cevheri, yüzde 0,86 artışla 106,15 dolar/tona yükseldi ve haftalık yüzde 1 artış kaydetti.

Çin‘in başkenti Pekin, ipotek faiz oranlarını ve minimum peşinat oranını düşürerek ev satın alma maliyetini azaltmak için diğer üç üst düzey şehre katıldı.

Analistler bu son önlemlerin konut satışlarında artışa yol açabileceğini ve ülkedeki stok boşaltma süresi nedeniyle en kötü konut arz fazlasının hafifletilmesine yardımcı olabileceğini kaydetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘ndaki çelik göstergeleri geriledi.

İnşaat demiri yüzde 0,2, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,1, filmaşin yüzde 0,6 düştü ve paslanmaz çelik değişmedi.

Öte yandan Londra‘da bakır fiyatları, bugünkü işlemlerde güçlendi ancak Çin‘deki düzensiz ekonomik büyüme ve artan stoklar nedeniyle Mayıs 2023‘ten bu yana en büyük aylık düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

Londra Metal Borsası‘nda üç ay vadeli bakır, yüzde 0,5 artışla 9.563 dolar/tona yükseldi.

Kontrat Haziran ayında yüzde 4,7 düştü ve eğer mevcut trend devam ederse art arda altıncı haftalık kaybına hazırlanıyor.

Bakır fiyatları, 20 Mayıs‘ta 11.104,50 dolarlık rekor seviyeye ulaştıktan sonra, kısmen Çin‘den gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD faiz oranlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle yüzde 14 düştü.

Analistler, piyasaların bakış açılarını temel gerçeklere kaydırdığını belirterek, özellikle Çin‘de talebin zayıf olduğunun altını çizdi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası tarafından izlenen depolardaki bakır stokları, Ocak ayındaki yaklaşık 30.000 tona kıyasla geçen hafta 322.910 ton seviyesinde yer aldı.

Bu da Çin‘deki bol arzın bir yansıması.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda Ağustos ayı bakır kontratı, yüzde 0,3 artışla 78.150 yuan/ton (10.752,61 dolar) seviyesinde gerçekleşti, ancak Temmuz 2022‘den bu yana en kötü ayını kaydetmesi bekleniyor.

Bir analist, uzun vadede, enerji tüketim şeklindeki yapısal değişim nedeniyle bakır fiyatlarının yükseleceğini belirtti.

LME‘de alüminyum yüzde 0,6 artışla 2.507,00 dolar/tondan, nikel yüzde 0,7 artışla 17.220 dolar/tondan, çinko yüzde 1 artışla 2.958,50 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.192 dolar/tondan ve kalay yüzde 1,3 artışla 32.555 dolar/tondan işlem gördü.