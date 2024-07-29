Önce kredi kartı limitleri konusunda başlayan haberler, 10 gün kadar önce, sayın Şimşek’in kredi kartı ödemelerinde taksit uygulamasına eleştirisi ile devam etti. Sayın Bakan 10 yıl yaşadığı İngiltere ve bulunduğu ülkelerde böyle uygulamalar görmediğini söyledi. Belli ki bu konuda bir düşüncesi var. Sanılan o ki, taksit olmaz ise alışveriş azalacak ve enflasyon düşecek. Anlaşılan maliye, enflasyonu yükseltenin taksit olduğunu düşünmekte.

İlk kez 2012’de köşe yazılarında çıkan bir haber, sonraları zaman zaman muhalif siyasilerin konuşmalarında, günümüzde ise sosyal medyada yoğun şekilde yer aldı. “Hükümet, 4 yıldır 8 milyara aldığı doğalgazı halka 45 milyara, 17 milyara ürettiği petrolü halka 93 milyara ve İstanbul Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı sayın Ünal Erdoğan’ın ifadesine göre de 17 milyara üretilen elektrik halka 76 milyara satıyormuş.” Herhangi bir yalanlama ise duyulmadı. Vergilerin yüksekliği hep konuşuldu ama bu insaf denilecek nokta. Millet kaçak elektrik bedeline, okuma bedeline tepki gösterdi ama bu konu da bir tepki de duyulmadı. Eğer böyle ise elektrik, doğalgaz, en önemlisi motorin fiyatlarını düşürse enflasyon düşmez mi?

Hükümet yıllarca vergilerini ödemeyenlere af, faizlere af ve taksitle ödeme imkânı tanımadı mı? İmar barışı bedelleri taksitle alınmadı mı? Çok büyük vergi borçları affedilen ya da taksit uygulanan özel şirketler yok mu? Adaleti ve ticari ahlakı yerle bir eden bu uygulamalardan sayın Maliye Bakanının haberi yok mu? Acaba sayın Şimşek’in kredi kartına taksit olmadığını bildiği ülke hükümetlerinin böyle kamuda taksit, af gibi uygulamaları var mı?

Sanılır ki, karşılaştırma yaparken şartları ve imkanları doğru analiz etmek gerektiğini en iyi Maliyeciler bilir. İngiltere’de asgari ücret saatlik 11.42 Sterlin, aylık yaklaşık 2193 Sterlin, yani 94.166 Türk Lirası, etin kilosu ise 8,69 Sterlin, yani 370 Türk lirasıdır. Bizi kıskanan Almanya’da asgari ücret 1584 avro yani 55.440 Türk Lirası. 1kg. dana eti ise 9,99 avro. Yani 350 Türk Lirası. Ekonomisi sağlıklı, vatandaşının gelecek güvencesi olan ülkelerde kredi kartına taksit olmasa da olur. Bizde ise asgari ücret 17.002 Türk lirası, 1 kg dana eti 650 tl. Ve vatandaşın hiçbir gelecek güvencesi yok. Taksit bir manada yaşamsal.

Manevi değeri, maddi değerinden daha yüksek bir konu daha var. Euro 2024’te final oynayan İngiltere Futbol Federasyonu, ödemesi milletin cebinden yapılan 1 tek kişiyi Almanya’ya götüremedi. Aksi halde yargıçların karşısına çıkardı. Türkiye’nin ise 2 büyük uçak ile gittiği, hepsinin yeme içme otel masrafları millet tarafından ödenen 600 küsür misafir götürdüğü yazıldı. 193 misafir de TFF götürmüştü. Millet, çocukları ve torunları, hatta anne rahmindeki bebeler borçlu iken, son 20 yılda mevcut iktidar döneminde Türkiye’nin borcu 3 misli artmış iken, kamuda yapılan böylesi lüks israflar, piyasalarda güven sendromu yaratmakta. Halbuki ekonomik verilerin en ihtiyacı olan şey güven.