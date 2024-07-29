Bakır fiyatları, Çin‘deki talebe ilişkin endişelerin piyasa üzerinde baskı yaratmasıyla yeniden düşüş göstererek bir önceki seansta gördüğü üç buçuk ayın en düşük seviyesine yakın işlem gördü.

Londra Metal Borsası‘nda üç ay vadeli bakır, erken işlemlerde yüzde 0,4 düşüşle 9.130,50 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası‘nda Eylül vadeli bakır kontratı, yüzde 0,8 kayıpla 74.720 yuan/tona (10.271,07 dolar) geriledi.

Çin‘deki fiziki talep, son fiyat artışları ve uzun süren emlak krizi nedeniyle azaldı.

Geçen haftaki siyasi toplantıdan gelen teşvik eksikliği hissiyatı daha da ağırlaştırdı.

Ancak madencilik şirketi Freeport-McMoran, elektrik şebekesine, yenilenebilir üretim teknolojisine, altyapıya ve ulaşıma yapılan büyük yatırımların yardımıyla bakır talebindeki yükselişini sürdürüyor.

LME‘de kurşun yüzde 0,3 düşüşle 2.053 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 düşüşle 2.680,50 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 artışla 29.520 dolar/tondan, nikel yüzde 0,3 artışla 16.075 dolar/tondan, alüminyum ise yatay seyrederek 2.294,50 dolar/tondan işlem gördü.

Kaynaklar, Citi‘nin karlı finansal anlaşmalar için Pazartesi günü Singapur‘daki LME onaylı depolara büyük miktarda kurşun teslim ettiğini ve LME‘nin pil metalinin toplam stoklarının Mayıs başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.