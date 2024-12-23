Bu hafta UNDP TİSK ve TÜRKONFED paydaşlığında gerçekleşen Sanayide Kadın İstihdamı Çalıştayı’na katılım sağladım. UNDP tarafından kurumların üçüz dönüşüm kapsamında kendilerini nerede gördükleri ile ilgili yapılan önemli bir anket çalışması sonuçları raporlanmış ve rapor çıktıları paylaşıldı. Üçüz dönüşümün hepimiz bildiği gibi üç alt başlığı var, yeşil dönüşüm , dijital dönüşüm ve toplumsal dönüşüm. Toplumsal dönüşümün en önemli başlığı ise kadının güçlendirilmesi. Anket kurumların üçüz dönüşüm kapsamında tam olarak nerede olduklarını değerlendiriyor. Anketin alt başlıklarında kurumların uygulanmalarında somut delil olup olmadığı sorgulanıyor. Kurumlar soruları cevaplandırdıklarında kendilerini değerlendirdikleri durum ile gerçekteki puanlama arasında farklılıklar olduğu görülüyor. Kadının güçlendirilmesi konusunda yapılan araştırma sonuçları 30 puan civarında ama kurumların kendilerini değerlendirdikleri puan 50. Araştırma çalışmalarını oluşturan detaylı 39 soru var, bu sorularda fiziksel ortam, sahanın kadına uygunluğu, kadının gelişim ve desteklenmesi için gerekli uygulamalar var mı sorularını da içeriyor. Tüm bu araştırma ve anketlerin sonucunda alınacak aksiyonlar listesinde öne çıkan önemli bir başlık da Mentörlük oldu.

Mentörlüğün kadının istihdamında veriler ile onaylanmış bir aksiyon olması TÜMKAD olarak bizim de ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu kendimize kanıtlamamıza vesile oldu. TÜMKAD’ın ilk hayata geçirdiği Kutup Yıldızım Mentörlük projesi, bu sene 4. dönem başvurularını açtı. Kutup Yıldızım Mentörlük projesi ile üniversitelerin 3. ve 4. sınıfında okuyan, mezuniyetinin ilk yılında olan ve kariyer yolculuğu henüz başlamamış olan adaylarımıza destek veriyoruz. Onların iş hayatına motivasyonları yüksek, özgüven kazanmış, gerekli olan temel yetkinliklerini ve bilgilerini tamamlamış olarak başlamaları için çalışıyoruz. Tecrübeli, konusunda uzman profesyonelleri kendilerine mentor olarak atayarak bu yolculukta mezuniyetlerine kadar gerekli olan yeterlilikleri tamamlamalarında onlara yol arkadaşı oluyoruz. Sadece mentörlük değil, kendilerinin gelişmeye açık olan yanlarını yoğun bir eğitim programı hazırlayarak konusunda uzman eğitmenlerle bu süreci tamamlamalarını sağlıyoruz.

Her projemizin sürdürülebilir olması hedefimizle Kutup Yıldızın projemizi her yıl geliştirerek adaylarımızla buluşturuyoruz. 2025 yılında projemize paydaşlarımızda katıldı. Kutup Yıldızım 4. dönemi Orhan Holding paydaşlığı ile gerçekleşiyor. Başvuruların tamamlandığı projeye 200’den fazla kadın mühendis adayımız başvuru gerçekleştirdi. Orhan Holding’in 24 gönüllü mentörünün katılımı, TÜMKAD üyelerimizin mentörlüğü ile 4.dönemde kadın mühendis adaylarımıza mentörlük vereceğiz. Projemizin geliştirilmesi kapsamında ayrıca Teknik gezi organizasyonlarını ekledik. Sadece eğitimler ile değil yaşayarak, görerek ve tecrübe ederek öğrenmeyi de önemli buluyoruz. Proje ile beraber kadının istihdama katılımına destek veriyoruz. Ve diyoruz ki ‘’ Yönümüz Sizi, Hedefimiz Daima İleriyi Gösterecek.’’

Sevgilerimle