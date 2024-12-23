Değerli Ekohaber okuyucuları,

Önceki yazılarımda mitokondrilerden bahsettim. Hücrelerin en önemli organellerinden biridir, sadece enerji üretim merkezi değil, birçok dengenin sağlanmasında önemli rolleri vardır.

Vücudumuzda en çok enerji ihtiyacı olan hücrelerde en fazla mitokondri bulunur. Karaciğerde, kalp kasında, iskelet kasında bol mitokondri bulunur.

Mitokondrilerin yapısında ve işlevlerinde bozukluk olduğunda beyin, iskelet ve kalp kası, karaciğer, böbrek, bağışıklık sistemi, hormonal sistemler etkilenir ve maalesef bu durum kanser, diyabet, beyin damar hastalıkları, kalp hastalıkları gibi birçok hastalığın ortaya çıkmasına aracılık eder. Dolayısıyla mitokondri sağlığına önem vermek gerekir. Peki neler yapabilirsiniz?

- Her şeyden önce doğru solunum yapmayı öğrenmelisiniz. Bu konuda daha önce yazmıştım. Solunum vücudumuza oksijenin girmesine ve karbondioksidin atılmasına yarayan bir fonksiyondur. Oksijen mitokondrilerde enerji üretiminde kullanılır. Doğru solunum yaparak oksijenlenmeyi artırırsınız.

- Bol hareket etmelisiniz. Düzenli egzersiz yapmak mitokondrileri çoğaltır ve antioksidan sistemleri güçlendirir.

- Beslenmenizden zararlı gıdaları çıkarmalısınız. Doymuş yağlar, alkol, sigara, işlenmiş gıdalardan, şekerden uzak durmalısınız.

- Beslenmenizde antioksidan gıdaları bol bulundurmalısınız. Doğal renkli sebze ve meyvelerin antioksidan içerikleri çok yüksektir. Örneğin kabak, havuç, domates, roka, turunçgiller, tatlı patates, kırmızı, sarı, yeşil biberler, kara lahana, ıspanak, pazı, yaban mersini, nar, böğürtlen, ahududu, çilek, pancar, ceviz, badem, kabak çekirdeği, keten tohumu vb tohum gıdalar, bitter çikolata, somon bol antioksidan içerirler.

- Antioksidan etkili baharatlardan faydalanabilirsiniz. Karanfil, zencefil, zerdeçal, karabiber, tarçın antioksidan gücü oldukça yüksek baharatlardır. Bunların çayını tüketebilirsiniz.

- Siyah ve yeşil çay da antioksidan etkisi yüksek içeceklerdir. Her gün birkaç bardak tüketebilirsiniz.

- Kalori kısıtlaması yapmak ve açlık da mitokondrileri korur. Her zaman sadece ne yediğinize değil, ne kadar yediğinize de dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinden sonra yemeyi bırakıp en az 12-14 saatlik bir açlığı gece boyunca yaşamanız mitokondrilerinizi korur.

- Özellikle çok yoğun çalıştığınız, stresli koşullarda yaşadığınız, beslenme ve uyku düzeninizin bozulduğu dönemlerde mitokondrilerinizi koruyacak koenzim Q10, alfa lipoik asit, pirolokinolin kinon (PQQ), C vitamini, B kompleks vitaminleri, magnezyum, resveratrol, kersetin, kurkumin gibi desteklerden faydalanabilirsiniz. Ama destekleri mutlaka doktorunuza danışarak almanız çok önemlidir.

Dengede ve Mutlu Kalın!