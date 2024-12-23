2025 yılında harç oranlarının yüzde 44 gibi ciddi bir artış göstereceği öngörülürken, bu durum pek çok sektörü etkileyeceği gibi, marka ve patent başvuruları için ödenen harç ve hizmet bedellerinde de belirgin bir yükselişe neden olacak. İş dünyasında yeniliklere ve fikri mülk haklarına odaklananlar için bu artışın anlamı oldukça büyük: Harekete geçmek ve planlanan başvuruları uygun fiyata yapmak için bu son hafta.

Ücretlerdeki bu artış, bireylerin ve şirketlerin fikri mülk varlıklarını koruma maliyetlerini doğrudan yükseltir. Özellikle startup'lar, KOBİ'ler ve yenilikçi girişimciler için ek maliyetler, yeni projelerin hayata geçirilmesini zorlaştırabilir. Halihazırda, marka ve patent tescili süreci hem zaman hem de maddi kaynak gerektirirken, bu yükselecek maliyetlerle birlikte bu süreç daha caydırıcı hale gelebilir.

Harç artışları devreye girmeden marka ve patent başvurularını tamamlamak, ciddi mali tasarruf sağlayacaktır. 2025’e girişle ilgili tedirgin bir yaklaşımın olduğunu hepimiz hissediyoruz. Çizilen kötü senaryolar firma sahiplerini daha temkinli olmaya itiyor. Ama şunun da unutulmaması lazım kazananlar ve bu krizden çıkabilenler firmalarına yatırım yapanlar olacaktır.

2024 yılının son haftalarına girdiğimiz bu dönemde, biz bizden fikir alan herkese hatırlatma yapıyoruz. Genel olarak buradan hatırlatmak istedim. Türk Patent ve Marka kurumu ile çalışıldığı ve resmi kuruma tabi olduğu için, harçlarda beklenen yüzde 44 lük artış başvuru harçlarını da kesinlikle etkiliyor. Bu alanda aklında başvuru yapma fikri olanları uyarmış olalım. Unutmayın, fikri mülk hakları geleceğe yapılan en değerli yatırımlardan biridir.

Yine yıl sonu önerdiğimiz şeylerden biri de hedeflerin belirlendiği bu dönemde muhakkak marka, tasarım ve patent tescilleri ile ilgili hedefler belirlemek. İhracat yapan firmalar için yurt dışı tescilleri ile ilgili yeni bölgeler belirlemek. İhracat yapılmayan yerler için yeni ülkelere ihracat yapma hedefi olabildiği gibi, ihracat yapılan ülkelere tescil alma ve marka bilinirliği sağlama hedefleri de olabilir. Özellikle yurt dışı bu tür yatırımlar, marka bilinirliğinin arttırılması, yeni ihracat ülkelerine ziyaretler gibi giderlerin devlet tarafından destekleneceğini aklımızda tutalım. Herkese şimdiden iyi yıllar dilerim.