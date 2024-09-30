Geçen haftadan devam ediyorum…

ÇAĞRIYA ÇIKILAN TEMEL ÜRETİM ALANLARI:

4) HIT (HIgh Tech)-GÜNEŞ: 2,5 milyar dolar

Yüksek yerli katkı ve Ar-Ge merkezi yatırımlarını da içeren toplam 15 GW'lık hücre üretim kapasitesi oluşturulması hedefleniyor. İngottan başlayan hücre üretimine yönelik yatırımlarda asgari 5 GW'lık üretim kapasitesi istenecek. Program ile en az 3 yatırım projesinin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

5) HIT-RÜZGÂR: 1,7 milyar dolar

Bütçe ile yeni teknolojiler, off-shore türbinler gibi büyüyen alanlar ile türbinin kritik bileşenlerinin üretimine yönelik projeler desteklenecek. Entegre OEM yatırımları, türbinin kritik bileşenlerine yönelik yatırımlara yüzde 20’ye varan hibe, yüzde 60’a varan vergi teşviki verilecek. İstihdam destekleri, vergi muafiyeti, yatırım yeri tahsisi ile finansman desteği olacak.

6) HIT-AR-GE: 1 milyar dolar

Bu bütçeyle öncelikli teknoloji alanlarına odaklanan 10 küresel ölçekli Ar-Ge merkezinin kurulması hedefleniyor. Proje kapsamında, AB Endüstriyel Ar-Ge Yatırım Puan Tablosu sıralamasında ilk 1000 firma içinde yer alan firmaların en az 250 Ar-Ge personeli istihdamı sağlayacak Ar-Ge merkezi yatırımları desteklenecek. Personel giderlerinin %50'sine kadar hibe, Ar-Ge işbirliklerine hibe, kurumlar vergisi istisnası ve vergi muafiyetleri sağlanacak.

PROJELERDE ARANAN NİTELİKLER:

1) Yeni teknolojileri odağa alması.

-Diğer yönelimler program kapsamında desteklenmeyecek.

2) Rekabet için gerekli ekonomik ölçeğe sahip olacak.

-Projelerin sadece ulusal boyutta değil, küresel boyutta da rekabetçiliğe sahip olması hedefleniyor. Bu kapsamda Ar-Ge ve yenilik kapasitesi, tedarik zinciri yönetimi, birim maliyetler gibi parametrelerde kritik ölçeğin yakalanması sağlanacak.

3) Teknik yetkinlik ve mali yeterlilik, uluslararası paydaşlarla ortaklık.

-Yatırımlarda güçlü finansal yapı ve ilgili alanda yeterli tecrübe aranacak. Bu kapasitenin tesisinde uluslararası düzeyde yetkinliği bilinen paydaşlarla stratejik iş birliği ve ortaklıklar yapılması değerlendirilecek.

4) Teknolojik kazanım boyutu içerecek fikri haklara sahip olma aranacak.

-Ürüne, üretim süreç ve teknolojilerine dair bilgi-birikim ve fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olunması aranacak önemli bir kriter olacak. Bu niteliği teknoloji transferini içeren iş birlikleri ya da Ar-Ge faaliyetleri yoluyla sağlayan projeler önceliklendirilecek.

5) Stratejik katma değer.

-Değerlendirmede sadece üretim değil, ilgili teknoloji alanında değer zinciri entegrasyonuna imkân veren kazanımlar göz önünde bulundurulacak.

Teşviklerin miktarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşan Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK) belirleyecek.

Yöneticilerimiz her zaman güzel programlar hazırlarlar. Ama ben bunların tümüyle gerçekleştiğini hiç görmedim. Çünkü denetim ya yetersizdir ya da hiç yoktur. Bu program nasıl yürüyecek bakalım.

İzleyelim, görelim…