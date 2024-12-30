Değerli Okurlar,

Ben İklim Değişikliğine İKLİM DEĞİŞTİRİKLİĞİ diyorum; çünkü iklimler değişmiyor, değiştiriliyor.

Soru: Kimler tarafından?

Cevap: İNSANLAR!

Gezegenimizde doğrusu bilinse de yanlış yapılmaya devam eden birçok eylem, üretim ve tüketim sebebiyle dünyadaki eko sistem bozuluyor. Bu bozulma;

- Atmosferin yapısının değişmesine,

- Havaların ısınmasına,

- Suların kirlenmesine,

- Kullanılabilir suyun azalmasına,

- Ormanların ve verimli sahaların azalmasına,

- Toprağın ve topraktan alınan ürünün zehirlenmesine,

- Hava kalitesinin bozulup kirlenmesine,

Ayrıca,

- Bazı canlı türlerinin yok olmasına,

- İnsanların yaşam kalitelerinin bozulmasına,

- İnsanların hastalanmasına ve hatta ölmesine,

- Bizden sonraki nesillerin, çocukların, torunlarımızın hayatını zorlaşmasına,

- Netice de dünyanın dengesinin bozulmasına sebep oluyor.

Bunların dışında sayısız örnek var ancak ben en hayati olanlarını sıralamaya çalıştım.

Geçenlerde bir çevre çalıştayında şöyle dedim: “Dünyanın bacası olsa, uzaylılarla erken tanışırız”. Niçin evrenimizi kirletiyorsunuz diye gelirler…J

Tüm bu gerçeklerden sonra birçok yasaklar, kurallar, düzenlemeler, öneriler, uyarılar ortaya çıkıyor. Olan biten her şey ve bu sonuçlar; zengin ve gelişmiş ülkelerin, ülkelerinde ve dünyada oluşturdukları sanayiden, cahilce, umarsız ve benden sonra tufan diyen insanlar sebebiyle olmaktadır. Öte yandan iklimle mücadeleyi, kısıtları ve benzer zor şartları oluşturanlarda yine aynı ülkelerdir. Yani bir taraftan dünyayı kirletmeye diğer yandan aman yapmayın demeye devam ediyorlar. İnsanın gülesi geliyor…

Bilinçli insanlar suyu, enerjiyi tasarruflu kullanıyorlar ancak, dünyadaki birkaç kuruluş tüm insanlığın bu kazanımını bir çırpıda sıfırlayabiliyor.

Tüm analizlere baktıktan sonrada büyük bir tespit de bulunuyor ve asıl sorumluları keşfediyorlar.

Aman büyükbaşlar olmasın, kırmızı et yemeyelim, gezegenimiz temiz kalsın! Bunlar bir gaz çıkarıyor ki sormayın gitsin, tüm olan bitenlerden bu canlı sınıfı sorumlu. Onları azaltmak lazım.

Dünyayı büyükbaşların kirlettiği doğrudur, bu büyükbaşların hangileri olduğunu bazıları aynaya bakarak tespit edebilir… O zaman, o büyükbaşların da çoğalmasını engelleyip, azaltılmasını mı isteyelim…

Saygılarımla