İlk kutlamayı geçen hafta başında, onursal üyesi olduğum BUSİAD ailesiyle yaptık. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, eski BUSİAD başkanları, yönetim kurulu üyeleri, firma sahibi hanımefendiler, beyefendiler, bu değerli beraberlikleri sürecinde yaşadıkları anılarını anlattılar. Ben de aralarında bulunan değerli dostlarım sayesinde ve de Başkanlığım sürecinde Kültürpark’taki BUSİAD Evi için yer tahsis ettiğimde kendileriyle yakınlaşmıştım, şimdi de beni Onursal Üye olarak aralarına aldılar ve onurlandırdılar.

Aynı akşam yine Bursa’mızın etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olan ve etkin üyesi olduğum SİVİLAY 20. yaşını coşkulu bir organizasyonla kutladı ama ne yazık ki BUSİAD toplantısı nedeniyle ben bu kutlamaya katılamamanın acısını yaşadım. Derneğin geleneksel toplantısında SİVİLAY Başkanı Okan Aras, derneğin kurulduğu günden bu yana Bursa’ya olan katkılarını ve kentlilik bilincini artırma hareketlerini anlattı. Aras, ‘’Bursa SİVİLAY, 30 Aralık 2004 tarihinde, Bursa’nın saygın iş insanı, sanayici, bilim insanı, doktor, avukat, gazeteci ve yazarların da aralarında bulunduğu ki, ben de onlardan biriyim, 53 kurucu üyeyle yola çıktı. 20 yıl boyunca, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı koymak için çalışmalar yaptık. Özellikle, Kente Katkı Ödülleri, gibi anlamlı projelerde farkındalık yarattık ve düzenlediğimiz basın toplantılarıyla Bursa’ya ait bilgi ve sorunları kamuoyuna aktardık. Katkı sağlayan tüm üyelerimize teşekkür ediyor, aramızdan ayrılan üyelerimizi saygıyla anıyoruz. Ortak akıl ile Bursa için yapılacak çok iş var’’ diyerek sözlerini noktaladı. Gecede SİVİLAY kurucularından, 26.Dönem Bursa Milletvekili Dr. Ceyhun İrgil de, ‘’Suriye’nin Tarihsel Süreci ve Geleceği’’ başlıklı bir sunum yaptı. İrgil, Ortadoğu’nun tarihsel bağlamını, Suriye’nin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümleri ele aldı. Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk’ün Şam cephesinde görev yapmış bir komutan olarak bölgenin etnik, mezhepsel ve siyasi yapısını derinlemesine bildiğini ve tarih bilinciyle hareket ettiğini de vurguladı. Sunumun ardından SİVİLAY üyeleri kentimizin gündemindeki konular hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Yeni yılı karşılarken, yine kurucuları arasında yer aldığım SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ de ‘’KENT ve İKLİM’’ konusunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesinin destekleriyle düzenlenen bir panelde işledi. Panelin açılışında Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve SKB Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sağlıklı kent oluşumunun önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar. Panelin birinci oturumda yer alan konuşmacılar, ‘’İklim ve Sağlık Ekseninde COP 29’’ konusunu işlediler. Azerbaycan’ın Bakü şehrinde, 11-24 Kasım 2024 tarihleri arsında, küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine taraf ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, COP29. İkinci oturumda, Sağlıklı Kentler Birliği Genel Sekreteri Murat Ar, Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı hakkında bilgilendirme yaptı. Üçüncü oturumda yer alan konuşmacılar da, yerküre üzerinde yaşayan insanların atmosfere salgıladıkları CO2 salınımlarının fişeklediği İklim Değişikliği felaketinin gelişimi üzerinde bilim dünyasının bakış açısını belirleyen çalışmaları, ülkelerin ve halkların davranışlarını vurgulayan konuşmalar yaptılar. Panelin soru/cevap bölümünde ben de söz alarak, Başkanlığım sürecinde bu konuda attığım adımları aktardım. Ülkelerin yönetimlerinin, bilim insanlarının yaptığı çalışmalara dayanarak İklim Değişikliği felaketini gündemlerinde tuttuklarını, ülke liderlerinin 1978’de bir araya geldikleri Paris Konferansında, bu felaketin tetikleyicisi olan atmosfere karbon salınımlarını durduracak tedbirleri masaya yatırdıklarını, kararlar aldıklarını ve fakat yıllar ilerledikçe bu kararların etkin olmadığını, küresel ısınmanın devam ettiğini, gördüklerini anlattım. Kararların alınma sürecinde bir eksiklerinin olduğunu, insanla kol kola girmediklerini, görmeleri sonunda, 1992 Birleşmiş Milletler Rio Toplantısına, ülke liderleri yanında, dünya ülkelerinden 20 bin Sivil Toplum Kuruluşu üyelerinin katılımıyla, konunun masaya yatırıldığını, çözüm yollarının arandığı ve uygulama planlarının yapıldığını, anlattım. Ve o toplantıda, yerküre üzerinde oluşmakta olan İklim Değişikliği felaketini frenleme yolunda çalışacak ICLEI, Yerel Çevre Girişimleri Konseyini kurduklarını, ben de bir uluslararası toplantıda bu konsey yönetimiyle tanıştığımı, beni de yönetim kuruluna aldıklarını, açıkladım. Ve onlarla beraber, Türkiye’de ilk defa, Bursa’da, mahalle bazında, içinde muhtarların, halkın, öğrencilerin yer aldığı, YEREL GÜNDEM 21 Çalışma Guruplarını kurduğumuzu, bu guruplarla kapı kapı dolaşarak, evlerden çıkan atıkların geri dönüştürülebilecek olanların ayrı toplamasını, başlattığımızı, anlattım.

İşte yazımın başlığındaki Yeni Yıla Girerken, yaşadıklarımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum ve siz değerli okuyucularımın ve EKOHABER ailemin YENİ YILINI KUTLUYORUM…