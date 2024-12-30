2025 yılı yeni asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 26.005,50 TL, aylık net 22.104,67 TL, günlük brüt 866,85 TL olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre yüzde 30 'lık bir artış yapıldı, 01.01.2025 tarihlerinden itibaren geçerli asgari ücret brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL olarak belirlendiği ifade edilmiştir. Asgari ücretin net ve brüt tutarları Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecektir. İşverene de asgari ücret desteği sigortalı başına 1.000 TL’dir.

Henüz erken olmasına rağmen asgari ücret ile ilgili bilgileri aşağıya alıyorum.

Asgari Ücret 2025 Brüt Ücret (Aylık) 26.005,50 TL

Asgari Ücret 2025 Net Ücret (Aylık) 22.104,67 TL

Asgari Ücret 2025 Brüt Ücret (Günlük) 866,85 TL

Asgari Ücret 2025

Asgari Ücret 2025 Yasal Kesintileri

Brüt Ücret 26.005,50 TL

Sigorta Primi İşçi Payı 3.640,77 TL

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 260,06 TL

Kesintiler Toplamı 3.900,83 TL

NET ÜCRET (Asgari Ücret) 22.104,67 TL

İşverene Maliyeti 2025

Asgari Ücret 26.005,50 TL

SGK Primi yüzde 15,75 (İşveren Payı) 4.095,87 TL

İşveren İşsizlik Sigorta Fonu 520,11 TL

İşverene Toplam Maliyeti 30.621,48 TL

Şimdi gelelim asgari ücretin uygulaması ile ilgili düşüncelerimize. Sevgili okurlar, şimdi yazacaklarım için kusuruma bakmayın. Ülkedeki son zamanlardaki, Rabbena hep bana veya her şey pahalı, enflasyon böyle giderse şu olur, bu olur laflarına. Herkes, her türlü lafı söylemekte haklıdır ama herkes de yukarıdaki gibi ben daha fazlasına layıkım düşüncesinde. Sevgili okurlar, herkes biraz fedakarlık etmeli, hiç olmazsa altı ay için. Fedakarlık derken, zam yapma konusunda fedakarlık demek istiyorum.

Uygulamada bir bakıyorsunuz asgari ücrete yüzde 30 zam geldi diye, iğneden ipliğe her şeye yüzde 30 + …. zamlar geliyor. Bu yanlıştır. Bu normal olmayan bir tutumdur. Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi demek her mala yüzde 30 zam geldi demek değildir.

Örnek olarak bir tekstil firmasının maliyetlerini alalım.

Maliyet 100.- TL. Maliyet içindeki %

Hammadde 40 TL. 40

Yardımcı madde 20 TL. 20

Enerji vs. 30 TL. 30

İşçilik 10 TL. 10

Toplam maliyet 100 TL. 100

İşçiliğe yüzde 30 zam gelirse maliyet içindeki payı ne olur?

Zamdan önceki işçilik 10 TL.

Zam yüzde 30

Zamdan sonraki işçilik 13 TL.

%30 işçilik zammından sonraki maliyet artışı ne olur?

Maliyetteki %

Hammadde 40 38,84

Yardımcı madde 20 19,42

Enerji vs. 30 29,12

İşçilik 13 12,62

Toplam maliyet 103 100

Bu tablo ve hesaplara göre maliyetteki artış yüzde 2,62’dir. Yani yüzde 30 işçilikteki zam artışı demek genel maliyette yüzde 2,62 artış demektir. Dolayısıyla imalatçı yüzde 30 asgari ücret artışından sonra yapabileceği zam 2,62 TL’dir.

Sayın imalatçılar, satıcılar lütfen hesaplarınıza dikkat edin. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı diye siz de yüzde 30 zam yapamazsınız. Yaparsanız, yanlış yapmış olursunuz. Yaptığınız haksız zamlar, enflasyonu azdırır ve sizlerin de hem satış yapmasını, hem ihracat yapmasını ve hem de bütün imalatın azalması sonucunu getirecektir.

Daha fazla bir şey yazmak istemiyorum. Meşhur bir tekerleme var. ANLADINIZ SİZ ONU.