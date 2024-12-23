Biliyorsunuz, dönemimde oluşturduğumuz Hamitler Katı Atık Depolama alanı dolmak üzere, Büyükşehir Belediyesi yeni depolama alanı için yer arıyor. Daha önce bu köşede sizlerle paylaştığım bir yazımda, 1300 dönüm genişliğindeki alan tamamen dolup katı atık depolamasına kapandığında, üzerine güneş enerjisi panellerinin yerleştirilerek, oldukça büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali, GES, yerleştirilmesini önermiştim. Ama geçen hafta Ankara Büyükşehir Belediyesinin BAKAP/Başkent Ankara Kalkınma Projesi adını verdiği proje önüme çıktı. Okudukça neden Bursa Büyükşehir Belediyesi de Hamitlerde benzer bir proje geliştirmesin sorusu önümde canlandı. Gelin önce BAKAP projesine göz atalım;

3500 dönüm alan içinde tarım kütüphanesi, mini hayvanat bahçesi, doğal çocuk oyunları alanı, festival alanı, konferans salonu, at çiftliği, arı hane, tarım akademisi, aktar, keçi üretim tesisi, yürüyüş ve bisiklet yolları planlanmış. Tüm bu etkinliklerin halka açık sürdürülmesi sayesinde Ankaralıların doğayla, doğal ürünlerle buluşması ve dört mevsim yaşayan bir sosyal yaşam merkezine dönüşmesi hedeflenmiştir.

Biliyorsunuz ben, kentimizin çok değerli tarım topraklarını suyla buluşturan, verimini artıran bir kurumun, DSİ’nin, yöneticiliği yapmış bir uzman olarak, Bursa’mızın tarımsal zenginliğinin sanayi zenginliği ile yarışır olduğunu, her vesile ile değerlendirmenize sunarım. BAKAP Projesinin kapsamını okuyunca gözümün önünde hemen Hamitler Katı Atık Depolama alanı canlandı ve burada Bursalıları doğayla, çiftçileri tarımla buluşturma yönünde neler yapılabilir, sorusunun cevapları şekillenmeye başladı. Bu şekillenmede büyük parasal kaynak harcanmasını gerektirmeyecek, bilgi ve deneyimleri sahaya aktaracak oluşumlar, ön plana çıktı. Gelin bu oluşumları beraber düşünelim;

Alanın Bursa tarımının geliştirilmesine yönelik çalışmalara yoğunlaştırılması beynimde şekillenmeye başladı ve çalışmaların yönetiminin de, değerli tarım uzmanlarının çalıştığı belediyemizin Tarım A.Ş. kurumunun üstlenmesinin uygun olacağı da.

İlk adımında, geçen haftalarda İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve NİLÜFER ÇAYI TAŞKINI başlıklı yazımda aktardığım bir sorunun, DSİ’nin Alman Kanalını temizlerken karşısına çıkacak hafriyat toprakları nereye depolanacak sorununun çözümünü oluşturalım. Ağırlıklı olarak Bursa Ovası’nın verimli topraklarından oluşacak bu topraklar Büyükşehir Belediyesince Hamitler Projesi alanına aktarılsın ve alanın üzerine serilsin, böylece alanın tarımsal verimliliği artırılsın. Ve ardından Tarım A.Ş. uzmanları tarafından, alanda oluşan tarlalarda, Bursa Ovası’nın tarım yoğun köylerinin çiftçilerine, tür seçimi, verim artırıcı üretim yöntemleri, gübreleme, ilaçlama ve pazarlamada uygulamalı eğitim verilmesi sağlanabilir.

Alanın bir başka bölümü Bursalıların ailece ziyaretlerine açılabilir, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun alanları, piknik alanları ve kafeler oluşturulabilir.

Bu ve benzer etkinlikler sıralandıktan sonra alanın bu etkinliklere ayrılacak bölümlerini belirleyen peyzaj projesi hazırlanır ve uygulanmaya başlanır. Peyzaj projesinde ağaçlandırılacak alan olarak yer alacak bölümlere, Nilüfer Çayı vadisinden, yatak ortasında kalan ağaçlar budanıp nakledilebilir, böylece çift yönlü fayda sağlanır, çay yatağındaki su akımını engelleyecek ağaçlar kalkmış olur, Hamitler Parkı’na da gelişmiş ağaçlar dikilmiş olur. Parkın zenginleştirilmesine yönelik bir adım da, ağaçlandırılmış bu bölgede arı hane oluşumu ile atılır. Arıcılıkla uğraşan köylülere bu bölgede, hem kaliteli bal üretimi çalışmaları aktarılır, hem üretilen bal ürünleri projeye maddi destek sağlar.

Alanda tarım kütüphanesi, festival alanı ve konferans salonu gibi yapısal oluşumlar önermiyorum; hem bizim alanımız BAKAP alanı kadar büyük değil, hem de maliyeti artırıcı yapısal oluşumlar projeyi yavaşlatır.

Bu çalışmalar yapılırken depolanan atıkların saldığı gazların, alanın ucundaki enerji santralına taşınmasında kaçak kontrolleri yapılarak, çevre yerleşimlerin koku şikayeti de önlenmiş olur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce geliştirilmekte olan BAKAP projesi örnek alınarak, işletmeden kalkacak olan Hamitler Katı Atık Depolama Alanının Bursalıların keyifle kullanacakları bir parka dönüştürülmesi yolundaki bu önerilerimi, değerlendirmeleri umuduyla, Sayın Mustafa Bozbey Başkana ve ekibine sunuyorum.