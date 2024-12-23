Değerli Okurlar,

Hayatı yaşarken o kadar çok şeylerle karşılaşıyoruz ki; bunların bir kısmına iyi ki, bir kısmına da keşke diyebiliyoruz. Yani; iyi ki öyle yapmışım, onu seçmişim, bunu istememişim, öyle davranmışım… veya keşke öyle yapmasaymışım, onu seçmeseymişim, bunu isteseymişim, öyle davranmasaymışım! Ancak sonradan söylenen bu iyi ki ve keşkeler sonucu değiştirmiyor, sadece bir çıkarım olarak söyleniyor.

İş hayatında bir yönetici çok fazla konuda karar verir ve bu konuların hemen hepsi bir uzmanlık gerektirir. Eğer zamanı varsa, kurumdaki diğer uzmanlara danışır, araştırır ve birlikte karar verirler; gözetmeleri gereken ise kurum için doğru olanıdır yani kurum menfaatidir. Ancak bu kararları vermek için her zaman bu kadar çok danışılacak, araştırılacak zaman olmayabilir ve o yöneticinin vereceği kararların büyük bir çoğunluğu doğru olmak zorundadır. Birden çok yanlış karar verdiğinde bu kararların sonuca çok büyük etkisi yoksa sorun yoktur. Öte yandan; birçok doğru kararın yanında sadece tek ama sonuca etkisi büyük olan yanlış bir karar, hem kurumu zor durumda bırakır, belki yöneticiyi de işinden edebilir.

Özel hayatta ise; bence kararların en önemlisi insanın eş tercihidir; doğru olmadığında cehennemi hayatında, doğru olduğunda da cenneti hayatında yaşarsın. Bunu iş hayatında seçeceğin ortaklar belirler. Ve bu tercihlerin önemi azalara devam eder.

En basitinden bazen, yaya veya araçlı olarak bir yol ayrımında seçeceğiniz yol bile hayatınızı etkileyebilir.

İşte bu yol ayrımlarındaki kararların bir kısmını bilerek ve bilinçli olarak veririz, bir kısmı da şans olur. Şans kısmını ön hazırlıklarla, öngörülerle, ön araştırmalarla azaltmak mümkündür, yani işi şansa bırakmamak için insan elinden geleni yapmalıdır.

Fakat, bilinçli vereceğimiz kararların öncesinde etki alanına göre çok özel hazırlıklar yapmak gerek ve şarttır. Bu sebeple; geriye dönüp baktığınızda keşkelerin az, iyi kilerin çok olması için bence yapılması gerekenler;

- Kendinizi ömür boyu eğitmek ve geliştirmek,

- Okumak, çok okumak,

- Farklı fikirleri dinlemek ve araştırmak,

- Matematiği ve olasılığı bilmek,

- Doğru insanları seçmek ve onlarla birlikte olmak,

- Kime danışacağını, kimin sözüne değer vereceğini iyi belirlemek,

- Yaşanmışlıklardan ve başarısızlık hikayelerinden ders çıkarmak,

- Özel durumlar için iyi analiz ve hesap yapmak,

- Seçenekleri aza indirgemek,

- Sizin de ekleyecekleriniz vardır…

Çok özel bir durum yoksa hiçbir şey yapmadan akışına bırakıp, doğaçlama yapıp sürprizlere hazır olmak.

İYİKİLERİNİZ KEŞKELERİNİZDEN ÇOK OLSUN…

Saygılarımla.