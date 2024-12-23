Bilgi Çağı hayatımızı şekillendirmeye devam ediyor. Beklenenin aksine, bu çağın insanlar arasında gelişmişlik farkını artırdığı görülmektedir. Sadece ülkeler arasında değil, aynı toplum içerisinde gelişmişlik açısından uçurumlar oluşmaktadır. Biri sokakta yaşarken, diğeri onun yanından geçerken uzay madenciliği alanında yapacağı yatırımı düşünmektedir.

İhtiyaçlar, tüketim kalıpları, hayattan beklentiler, amaçlar hiç olmadığı kadar farklılaşmıştır.

Bu nedenle dünyanın bir noktasında aniden bir öfke patlamasının yansıması olarak nitelendirilebilecek topluma karşı saldırılar meydana gelmektedir.

Saldırganlar genelde çok iyi, çok sessiz kişilikler olarak karşımıza çıkmaktadır.

İnsan bir şeye yetişemeyince saldırgan hareketler gerçekleştirebilmektedir. Toplum tarafından ezildiğini hisseden birey, bir anda kontrolü kaybedebilmektedir.

Gelişme farklılıkları, insanın kendini ifade edebilme ve toplum tarafından takdir edilme ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.

Günümüzde devletlerden daha güçlü konuma gelmiş insan ve kurumlar mevcuttur. Bunlar her türlü teknolojik kabiliyet ve haliyle ekonomik gücü eline geçirmiş durumdadır. Hayatımızı tam olarak şekillendirme gücüne erişmiştir diyebiliriz.

Kafalarında oluşturdukları yeni anlayışları geçerli kılarken, insana ihtiyacı azaltmaktadırlar.

Karanlık fabrikalar artık haber değeri bile taşımamaktadır. Robotlaşma, yapay zekanın gün geçtikçe devreye girmesiyle, satış, finans, lojistik, ulaşım, sağlık v.b. bir çok alanda kısa bir süre sonra insanın hizmetine ihtiyaç kalmayacaktır. Otonom araçlar şoförlük diye bir mesleği çok yakında sonlandıracaktır.

Bu gelişmeler meslekli, niteliksiz çalışan ayırımı yapmadan herkesi dramatik şekilde etkileyecektir. İfade edilen durumun toplumlar arası ve toplumlar dahilinde önemli sosyal sonuçlarının olması beklenmektedir.

Eğitim almış, çalışamayan, mutsuz ya da elinden iş gelmeyen, karnını doyuramayan insan nüfusu gittikçe artacaktır.

Yakın gelecek dünyada sadece toplumlar arası farklılıkların artmasıyla değil, bireyler arasında oluşan uçurumların sonuçlarıyla yüzleşeceğiz.