Asalet; boyda değil soyda, incelik; belde değil dilde, doğruluk; sözde değil özde, güzellik; yüzde değil, yürekte olur.” Mevlâna

“Boş teneke çok ses çıkarır.” İngiliz atasözü

“Kabiliyetsiz olmak bir kusur değildir, ama karaktersiz olmak bir kusurdur.” Mevlâna

“Gerçeklerin er geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.” Erdal İnönü

“Kendinize ‘ülkem benim için ne yapabilir?’ sorusunu değil, ‘ben ülkem için ne yapabilirim?’ sorusunu sorun.” J. F. Kennedy

“Bir ön yargıyı yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur.” Einstein

“Aptallığın en açık kanıtı, aynı şeyi defalarca yapıp, değişik sonuç almayı beklemektir.” Einstein

“Bilgi sahibi olmayan, fikir sahibi olamaz.” U. Mumcu

“İnsanların size karşı olmaları diye bir şey yoktur. Onlar kendilerinden yanadırlar, o kadar.” G. Fowler

“Kimin değil, neyin doğru olduğu önemlidir.” T. Huxley

“Bilge insan kendi kusurlarını; küçük insan ise başkalarının kusurlarını arar.” Konfüçyüs

“Az bilen çok, çok bilen az konuşur. Az konuşan az, çok konuşan çok pişman olur.” Konfüçyüs

“Bir yerde küçük olan insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir.” Konfüçyüs

“Akıllı insan, düşündüğü her şeyi söylemez; ama her söylediğini düşünür.” Aristo

“Öyle horozlar vardır ki, öttükleri için güneşin doğduğunu sanırlar.” C. Dumont

“Bir ülkede dalkavukluğun sağladığı çıkar, dürüstlüğün getirdiği faydadan daha verimli olursa, o ülke batar.” Montesquieu

”Bazen herkesi kandırabilirsiniz, bazı insanları sürekli kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız.” Abraham Lincoln

OLİMPİYATLAR

Olimpiyat Oyunları veya kısaca Olimpiyatlar, Yaz ve Kış Olimpiyatları olmak üzere iki ayrı kategoride, dört yılda bir düzenlenen uluslararası çok sporlu etkinliktir. 200'ün üzerinde ülkeyi temsil eden sporcuların katıldığı etkinlikler, dünyanın en kapsamlı ve en üst düzey spor etkinliği konumundadır. En son, Tokyo’da yapılan 2020 Yaz olimpiyatlarına 18 dalda, 49 kadın 59 erkek 108 sporcu ile katılmış, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 13 madalya almış ve oyunları 35’inci sırada tamamlamıştık. Bu olimpiyatlar, katıldığımız tüm olimpiyatlar içinde en başarılı olduğumuz olimpiyatlardı.

Ne yazık ki 2024 yaz olimpiyatlarını, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 8 madalya alarak 64’cü sırada bitirdik. 40 yıldan sonra ilk kez Altın madalya alamadık. Sporda da geriye doğru gidiyor olmamız üzüntü verici.