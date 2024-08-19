Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin‘de beklenenden zayıf çelik fiyatlarının talep beklentilerini olumsuz etkilemesiyle altıncı günde de düşerek ikinci haftalık kaybına hazırlanıyor. Dalian Emtia Borsası‘nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, yüzde 0,57 düşüşle 700 yuan/ton (97,58 dolar) seviyesinde tamamladı.

Kontrat, son kapanışına göre yüzde 5,7 gerileyerek, bu yıl şu ana kadar yüzde 25 düşüş kaydetti.

Singapur Borsası‘nda Eylül ayı demir cevheri, yüzde 0,64 düşerek 92,95 dolar/tona geriledi ve bu hafta şimdiye kadar yüzde 8,1‘lik bir kayıp kaydetti.

Bakır fiyatları, maden arzı endişeleri ve resesyon korkusunu hafifleten cesaret verici ABD verileriyle altı haftada ilk kez haftalık kazanca hazırlanıyor. Londra Metal Borsası‘nda üç ay avdeli bakır, yüzde 0,1 düşüşle 9.139 dolar/tona geriledi, ancak önceki seansta çıktığı iki haftanın en yüksek seviyesi civarında seyrediyor.

Analistler, Çin‘deki çelik fiyatlarındaki beklenenden daha sert düşüşün, talebi ve demir cevheri de dahil olmak üzere çelik yapım bileşenlerinin fiyatlarını baskılayarak hissiyatı zayıflattığını belirtti.

Çoğunlukla inşaat sektöründe kullanılan inşaat demiri, bu hafta Haziran 2017‘den bu yana en düşük seviyeye gerilerken, genellikle üretim alanında kullanılan sıcak haddelenmiş rulo, Nisan 2020‘den bu yana en düşük seviyeye geriledi.