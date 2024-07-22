Yine yılın yarısına geldik ve geçtik. Bugün 18 Temmuz 2024. İş alemi ve muhasebe meslek mensupları, odalar, borsalar, hala enflasyon düzeltmesi olmayacağı umudu içindeler, yazılı basında ve internet medyasında da her an enflasyon düzeltmesi yapılmayacağı ile ilgili bir tebliğ, sirküler bekliyorlar.

En son, 17 Temmuz 2024 tarihinde enflasyon düzeltmesi ile ilgili 170 sayılı vergi usul kanunu sirküleri yayımlandı.

Bu sirkülerdeki açıklamalar şöyle.

a. 213 sayılı VUK mükerrer 298 maddesi A fkrası ile geçici 38. Maddesu uyarınca 2023 yılı için enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tablolar ve yapılacak düzeltme işlemlerinin usul ve esasları 555 sayılı VUK genel tebliği ile belirlenmiştir.

b. 555 sayılı VUK genel tebliğine göre düzeltme şartlarının gerçekleşmesine bağlı olarak geçici vergi dönemleri dahil izleyen hesap dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yapılacaktır.

c. Enflasyon düzeltmesi konusundaki uygulamaya yönelik bazı hususlar ile örnekli açıklamalara 20.02.2024 tarih ve 165 sayılı VUK sirkülerinde yer verilmiştir.

d. Bu defa söz konusu düzeltme işlemlerinde kullanılacak ortalama ticari kredi faiz oranları 170 sayılı sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

e. Bu kapsamda 2024/Ocak, 2024/Şubat, 2024/Mart, 2024/Nisan, 2024/Mayıs ve 2024/ Haziran aylarına ilişkin ortalama ticari kredi faiz oranları 170 sayılı bu sirkülerde aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Dönem Ortalama Ticari Kredi Faiz Oranı %

2024 Ocak 54,82

2024 Şubat 55,24

2024 Mart 60,97

2024 Nisan 68,46

2024 Mayıs 66,68

2024 Haziran 64,27

Değerli iş adamları, sevgili meslek mensupları, artık anlaşılıyor ki 2024 yılının ilk döneminde enflasyon düzeltmesi ertelenmiştir. Bu ertelemeyi yapabilen Maliye Bakanlığı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi yaptırmayıp yıl sonuna bırakabilir. Ancak, Maliye Bakanlığı bu yetkisini kullanmamaktadır.

Burada bahsi geçen 170 sayılı VUK sirküleri kesinlikle enflasyon düzeltmesi yapılacaktır demektedir.

Biz, yine de böyle bir ortamda iki ve üçüncü dönemde enflasyon düzeltmesi yapılmayarak yıl sonuna bırakılmasının daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Ancak, yetki Maliye Bakanlığındadır. Biz düşüncemizi açıkladık, bizim gibi düşünenlerin fikirlerini kabul edip etmeme yetkisi Maliye Bakanlığındadır.

İnşallah, Maliye Bakanlığı yetkilileri biz ve bizim gibi düşünenlerin isteğine uyar.