Değerli Okurlar,

Salgın döneminde uzun zamanlar eve kapanmalar yaşandığında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evde bakılmak üzere evcil hayvan edinmede çok büyük bir artış yaşandı. Hayatın normalleşmesiyle, hayvanların bakım ve sorumluluğu neredeyse sadece annelere kaldı, onlarda bir süre daha sabredip bu misafirleri doğaya ve sokaklara bıraktılar. Böylece sokaklarda evcil hayvan sayısında (çoğu da cins) çok büyük bir artış yaşandı.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; kediler baş kaldırmıyorlar ancak birlikte gezen köpeklerin sayısı 7’yi geçince özgüven patlamasıyla adeta bir ÇETE oluyorlar ve saldırılar başlıyor. Bu saldırganlığın bir başka sebebi de insanların sokak hayvanlarına saldırıp, eziyet etmesi ve katletmesi.

Öte yandan; köpek saldırıları sonrasında şiddetli yaralanmalar ve can kayıpları da ne yazık ki artış gösterdi. Mağdur olan kişi ve ailelerin feryatlarını ve şikayetlerini de çok haklı buluyorum. Ancak, çözüm can almak mı olmalı!!! Halen birçok ailede bu Candost’lar var ve onlara ailenin bireyleri gibi davranılıyor, tedavi ediliyorlar, kuvvetli bir iletişim kuruyorlar, kayıpları ise ailelerde matem yaratıyor. Unutmayalım ki hayatın içerisinde, insanın insana kıydığı çok durum var ve onlar idam edilmiyor, cezalarını hapis yoluyla çekiyorlar.

Son günlerde ülke gündemini meşgul eden, yasa koyucularla hayvanseverleri karşı karşıya getiren tartışmanın çözümü Bursa’da mevcut; biz ona BARINAK (SOKAK HAYVANLARI TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ) diyoruz. Bu konuda sorumlu olan arkadaşlarımdan aldığım bilgi notunu sizlerle paylaşmak istiyorum.

“Gümüştepe mahallesinde bulunan; 50 dönüm alan üzerinde 4,380 m2 kapalı alanda kurulu tedavi ve rehabilitasyon merkezimizde 7 gün 08:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz. 10 veteriner hekim, 4 veteriner teknikeri, 26 işçi ve 3 haybulans ile hizmetlerimizi yürütmekteyiz. Merkezimizde anlık olarak 200 can dostumuzu misafir etme kapasitemiz bulunmaktadır. 2. etap proje devam etmekte olup ağustos ayı sonunda tamamlanmasını planlamaktayız. Bu kısmında tamamlanması ile 450 civarında anlık kapasiteye ulaşmış olacağız.

Aylık 600 kısırlaştırma ortalaması ile Bursa’da bu anlamda en iyi çalışan Belediye Büyükşehir belediyesidir. Ameliyatları ve tedavileri yapılan can dostlarımız veteriner hekim ve teknikerlerimiz gözetiminde tedavi sürecini tamamlamakta ve ait olduğu mahalleye geri bırakılmaktadır. Söz konusu dostumuzu tarafımıza getiren hayvansever ise, ilgili mahalleye bırakıldığına emin olmak ve bu konuda sonucundan bilgilendirilmek istediğini beyan eden hayvanseverimiz olur ise kendisine WhatsApp üzerinden bırakılma anına ait resimli mesaj gönderiyoruz.

Ayrıca özellikle kış aylarında can dostlarımızın barınma ihtiyaçları ve besleme ihtiyaçları ile ilgili yerel hayvan koruma görevlileri ve ilçe belediyeler ile imkanlar ölçüsünde ortak çalışmalar yapmaktayız. Hayvan sağlığı ve halk sağlığı açısından çalışmalarımızı arttırarak devam etmekteyiz. Sahipsiz atlar içinde yer hazırlıklarımız devam ediyor”.

Sokağa bırakmaların azalması/durması, kısırlaştırmanı ve uygulamalarımızın devamı birkaç yıl sonra sokaktaki bu sayıyı asgariye çekecektir. Bursalı ve yolu kentimize düşen vatandaşlarımızı parkı gezmeye, uygulamaları yerinde görmeye davet ediyorum. Emeği geçen ve geçmekte olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

YAPILMASI GEREKEN: BU ROL MODEL PROJE VE UYGULAMANIN TÜM İLLERDE, İHTİYAÇ DUYULAN İLÇELERDE YAYGINLAŞTIRILMASININ SAĞLANMASIDIR.

Aklımızla hayatın efendisi olabiliriz ancak, yaşamın değil.

UNUTMAYIN: YAŞAM İNSAN İÇİN DEĞİL, İNSAN YAŞAM İÇİN VAR…

Saygılarımla