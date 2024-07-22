Kıymetli okurlar, geçen hafta yapmış olduğumuz İSO 500 üzerine değerlendirmelerimize bu hafta köşemizde devam etmekteyiz.

2017 yılından bugüne kar ve zarar eden kuruluşların sayısı ve niceliği incelendiğinde ekonomideki daralmanın boyutlarını da görebilmekteyiz. Buna göre, özellikle dönem içinde faiz amortisman ve vergi öncesi kar elde ettiği halde finansman baskısı sebebiyle dönem zararı gerçekleşmiş sanayi kuruluşlarının makası yıldan yıla 10 kat büyüklüğünü sürdürmüştür.

Karlılık göstergelerinde de açıkça görmekteyiz ki, 2023 yılında özellikle bankacılık sisteminin uzun vadeli yatırım kredilerini döviz cinsinden tahsis etme eğilimi döviz pozisyonları eksiye çekmiş ve bu sebeple net kambiyo kar zarar zarar yönünde eğilim göstermiştir. 2022 yılında net satışlara oranı ölçülen finansman giderlerinin %5,3’ten %7,1 oranına çıkması da finansman maliyetlerinin işletme açısından yüzde 50 ye yakın bir büyüme gösterdiğini anlatmaktadır.

Karlılık bileşenlerinin anlatıldığı grafikte ise; faiz, temettü, iştirak, menkul kıymet, duran varlık satışı, komisyon gibi faaliyet dışı gelir kalemlerinin dönem karına olan oranının %41,3 rakamına düşmüş olması imalat sanayi açısından olumlu karşılanabilecek bir rasyo olarak karşımıza çıkmaktadır.