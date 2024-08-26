Geçtiğimiz hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR, Milliyet gazetesi muhabiri Didem Özel Tümer ile bir mülakat yaptı. Ülkemizin birincil sorunlarından olan enerji için bu görüşmede ele alınan hususların bazılarını özetleyerek sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sayın Bakan, 2016'dan bu yana Türkiye'nin Milli Enerji ve Maden Politikasının oluşturulup uygulanması için şunları vurguluyor:

-Şu anda Filyos Limanı’nda bakımda olan ve ilk kez bir arada bulunan derin sondaj gemileri Fatih, Kanuni ve Abdülhamit Han ile diğer filo üyelerinin eşliğinde Türkiye genelindeki arama ve sondaj faaliyetleri ile Türkiye olarak enerji merkezi haline gelme aşamasındayız.

-Sakarya Gaz Sahası’nın yeni günlük üretim hedefi 60 milyon metreküp.

-Gaz ve petrol sahalarına ilişkin tüm duyurular, uluslararası standarda uygun olarak yapılmıştır.

-Sakarya Gaz Sahası: Burada 750 milyar m3 gaz rezervi var. Hedef 60 milyon m3 günlük üretim. Bu da yıllık 20 milyar m3 civarında olur. Bugün 22 milyar m3’e yakın konutlarda, 18 milyar m3 sanayide, 12-13 milyar m3 gaz santrallerinde elektrik üretimi için tüketim oluyor.

-Günlük 6 milyon m3 üretim bugün için bu sahada aşılmıştır. Bu da 2 milyon 650 bin hanenin yıllık gaz ihtiyacının buradan karşılanması demek. Şimdi hedef, 2025'in ilk çeyreğinde 9,5-10 milyon metreküpleri görebilmek.

-Yüzer üretim platformu (FPU) yolda. Önce Çanakkale'deki İÇDAŞ limanında bazı bakım işlemleri yapılacak. Sonra Filyos'a gelecek. Burada bir yıla yakın aktivasyon süreci var. 2026'nın ortasında 20 yıl boyunca kalacağı sahaya götürülecek. Oradan da ilave 10 milyon m3 gaz gelecek. 2026'nın 3. çeyreğinde 20 milyon m3 gaz üretilmiş olacak.

-Enerjide ticaret merkezi olabilmek için belli şeylere sahip olmak gerekir. Ürünün bol şekilde farklı kaynaklardan gelmesi lazım. 2016'da kapasiteleri 30 milyon m3 olan iki gazlaştırma tesisimiz vardı. Kapasiteleri arttırıldı. Dörtyol FSRU, Aliağa'da özel sektöre yaptırılan FSRU ve en son Saros'ta devreye alınan gazlaştırma terminalleri ile 30 milyon m3 gazlaştırma kapasitesi bugün 161 milyon m3’e ulaştı. Yılın 200-250 günü çalışsak Türkiye'nin ihtiyacının en az yarısını LNG olarak gemilerle alabiliriz. ABD, Katar, Cezayir, Nijerya, Umman ile anlaşmamız var. Tedarikçilerimiz artmaya başladı.

-Türkiye'nin çok ciddi tüketimi var. Boru hatlarına ihtiyaç var. 2018'de TANAP’ın devreye alınışı ile Türkiye artık gazını Türk Akımı üzerinden direkt Rusya'dan alıyor. Depolama kapasitemiz 2,6'dan 5,8 milyar m3’e çıktı. 2028'de 10-12 milyar metreküplere çıkmayı hedefliyoruz.

Dolayısıyla; altyapılar, doğalgaz boru hatları, uluslararası boru hatları, BOTAŞ'ın içeride yaptığı yatırımlar, FSRU yatırımları düşünüldüğünde Türkiye'nin ihtiyacının ötesinde gaz getirilebilecek altyapısı var.