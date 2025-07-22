Temel metaller, ABD dolarının güçlenmesi ve yatırımcıların bakır eğrisi boyunca pozisyonlarını gevşeterek sektörün genelini baskılamasıyla erken ticarette düştü.

Sucden Financial‘a göre, başlangıçta ABD‘ye giden sevkiyatların LME depolarına geri yönlendirilmesiyle Londra bakır stokları artıyor.

Bu değişim, yaklaşan ABD gümrük vergisi son tarihlerini karşılama penceresinin daralmasıyla birlikte geliyor ve ihracatçıların ülkeye zamanında malzeme sokmasını zorlaştırıyor.

Araştırma müdürü Daria Efanova, "Bu durum, ABD bakır tarifelerine bağlı spekülatif pozisyonlanmanın ivme kaybettiğini gösteriyor" dedi.

Bakır fiyatları hem Londra‘da hem de Şangay‘da, tüccarların ABD‘nin 1 Ağustos‘ta yürürlüğe girecek olan %50‘lik ithalat tarifesine hazırlanmaları nedeniyle geriledi.

Daha geniş baz metal piyasası karışık bir hareket gösterdi, bazı kontratlar yükselirken diğerleri küresel ticaret gerilimleri nedeniyle geriledi.

Londra Metal Borsası‘nda (LME) üç aylık bakır %0,38 düşüşle metrik ton başına 9.598$‘a geriledi.

Şanghay‘da, SHFE‘de en çok işlem gören bakır kontratı %0,15 düşüşle ton başına 77.840 yuan (10.838,81 $) oldu.

ANZ‘deki analistlere göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan gümrük vergisinin, Amerikalı alıcıları kısa vadede yurtiçi stoklara güvenmeye sevk etmesi ve hem COMEX hem de LME bakır fiyatları üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Bu arada, LME‘ye kayıtlı depo stokları keskin bir tırmanış gösterdi ve bakır stokları 10.525 ton artışla 121.000 tona yükseldi.

Özellikle, LME‘nin Çin piyasalarına önemli bir erişim noktası olan Hong Kong‘da yeni açılan depolarına nikel, çinko ve kalay gibi diğer baz metallerle birlikte 5.975 ton bakır geldi.

LME kalay vadeli işlemleri %0,45 artışla ton başına 32.945$‘a yükselirken, çinko %0,66 düşüşle 2.693$‘a geriledi.

Nikel ve kurşun sırasıyla %0,44 ve %0,48 düşüşle ton başına 14.960$ ve 1.967$‘a geriledi.

Alüminyum %0,37 düşüşle 2.568$‘a geriledi.

SHFE‘de nikel %0,6 düşüşle ton başına 119.880 yuan ve kalay %0,59 düşüşle 261.920 yuan oldu.

Kurşun %0,3 düşüşle 16.845 yuana gerilerken, çinko %0,52 artışla 22.130 yuana ve alüminyum %0,12 artışla 20.455 yuana yükseldi.