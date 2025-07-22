Bu bir tenis kulübü, ama sıradan bir kulüp değil, çeşitli yönleriyle incelediğimizde, gerçekten önemli bir değer olduğunu görürüz. Gelin önce kendi bakış açımla bu değerimizi size anlatmaya çalışayım;

Spor konu olduğunda sizlere daima, hangi dalda olursa olsun alt yapı oluşturmada ve yetenekleri keşfetmede değerli bir model olarak, DSİ Nilüferspor kulübü oluşum yapısını anlatırım. İşte bu yapının bir köşe taşı tenis idi ve Bursa’da bilinen bir spor dalı değildi. Merinos Fabrikasının içinde bir tenis kortu vardı ama Bursalılar değil, sadece fabrika çalışanları yararlanabilirdi. DSİ Nilüferspor’u yeniden yapılandırırken tenisi de 8 branştan biri yaptık ve küçük çocuklarla eğitime başlarken Ankara’dan tenis antrenörü Hasan Ataç’ı işin başına getirdik. İşte Gd Academy Bursa’nın kurucusu ve sahibi Gökhan Dönmez, 9 yaşında, Hasan hocanın nezaretinde tenis öğrenmeye başladı. Bu arada DSİ Nilüferspor için, DSİ’nin Setbaşı Tesisleri alanı içinde, uluslararası standartlarda beş toprak kortu hizmete sokmuştuk. İşte o tesiste Gökhan tenisle tanıştı, tenis oynamayı öğrendi, ilerleyen yıllarda ülke çapında katıldığı turnuvalarda, 11 ve 12 yaşlarında Türkiye ikincisi, 14 yaşında Türkiye şampiyonu ve milli takım oyuncusu, 16 ve 18 yaşlarında yine Türkiye ikincisi oldu. İşte o Gökhan şu anda, 10 adet uluslararası standartlarda kortu olan gözde tenis tesisinin sahibi.

Geçenlerde Hasan Hoca bana bir sürpriz yaparak Gökhan’ın, içine girdiğimde beni büyüleyen tenis tesislerine götürdü. Gökhan bana sahayı gezdirirken, tesisi 2022 Nisan ayında açtıklarını açıkladı, uluslararası standartlarda 10 toprak tenis kortunu, yüzme havuzunu, fitness centeri, basketbol salonunu, jimnastik salonunu, plates salonunu ve cafe/restoranı gösterdi. Tesisi gezerken kulüpte yürüttükleri, tüm dallardaki özel ders, kış spor okulları, yaz spor okulları faaliyetlerini anlattı, Bursa’nın 7 branşta tescilli olarak hizmet veren, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı tek spor tesisi olduklarını da vurguladı. Kulübümüzde Tenis Federasyonuna bağlı tenis turnuvaları düzenlenmektedir, bilgisini de ekledi.

Tenis Kulübünün beni büyüleyen bir görüntüsü de, tenis kortlarının yanlarına dizilmiş zeytin ağaçlarıydı, hepsi gelişmiş ve üzerlerinde yeni mahsulü oluşturacak zeytin danelerini taşıyorlardı. Gökhan, değerli eşinin Peyzaj Mimari olduğunu, 100-150 yaşındaki ve kesilmek üzere olan bu zeytin ağaçlarını budayarak, Gemlik’ten naklettiğini ve kortların dışındaki alana diktiğini anlattığında, çok etkilendim, ağaçları tek tek dolaştım, üzerlerindeki zeytin danelerini sevinçle izledim. Ve Gökhan’a, sizin tenis sporuna yaptığınız katkıyla yarışacak bir oluşum, kesilecek zeytin ağaçlarını budayarak nakletmek, dedim ve eşini bu örnek projesi için gönülden kutladım.

Evet, örnek bir proje, özellikle ülkemiz tarımını geliştirmekten sorumlu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine ve de zeytinlik alanlarda çeşitli dallarda inşaat projeleri uygulayan tüm Bakanlık ve Özel Sektör yetkililerine, bu doğa değerimizi yok etmeden uygulama yapma yolunu gösteren, örnek bir proje.

Ve açık adres: Balat mahallesi, Gündoğan sokak, No: 4/1, Balat, Nilüfer. Bursa-Mudanya yolundan ilerlerken Arasta Projesinden sağa girince yolun sonu/ www.gdspor.com / 0546 781 34 16