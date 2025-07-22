Değerli Okurlar,

Geçtiğimiz hafta 100. Yıl Mahallesi Muhtarlığı tarafında bir destek kampanyası duyuruldu ve bizde ailecek gittik. Gün içerisinde, muhtarlık binasının yanında bir kermes havasında destek olmak isteyenler masalarını hazırlamışlardı.

Biz, Nilüfer belediyesinden emekli olan dedesiyle sohbet ettik; desteğin toplanacağına ve torununun sağlığına kavuşacağına olan inancı tamdı. Bugüne kadar birçok belediye başkanı, sanatçı ve halkımız sürece destek vermiş ancak gerekli olan tedavi parası henüz toparlanamamış.

- Ne kadar açık kaldı? diye sordum,

- %12 dedi,

- İyi az kalmış dedim,

- 13 milyon TL kaldı dedi,

- Şaşırdım; tamamı ne kadar ki? dedim,

- 113 milyon TL dedi,

- Son sorum; tedavi kesin mi?

- EVET, KESİNLİKLE İYİLEŞİYOR…

Duchenne musküler distrofi (DMD); daha çok erkek çocuklarını etkileyen bir kas erimesi hastalığı olan ve ilerleyen zamanlarda yayılarak bacaklarla birlikte kolları, vücudu etkileyen, 20’li yaşlarda ise ölümle sonuçlanabilen hastalığının tedavisi dünyada sadece Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde bir hastanede yapılıyor

Destek olur musunuz demiyorum, LÜTFEN DESTEK OLUN DİYORUM. Yakınlarınızla paylaşınız, varlıklı yakınlarınızdan ricacı olunuz ve KUZEY’i hayatta tutalım. Öyle birkaç sms yetmez, bir aile akşam yemeğinizin, bir kıyafet alımınızın, bir özel zevk harcamanızın karşılığını ayırın lütfen.

Her salı günü EKOHABER iş insanlarının önüne gider, ekonominin ve işlerin zor olduğu bu dönemde gelin güzel bir şey yapın; sizler daha çok katkı sağlayınız. ZEKATINIZ AYAĞINIZA GELDİ İŞTE.

KUZEY’i; kardeşiniz, evladınız, yeğeniniz, torununuz olarak görünüz.

Saygılarımla