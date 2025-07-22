Bugün, şehir içinde arabam ile birçok yere gittim, hem de hava çok sıcak olmasına rağmen. Gördüklerimi anlatayım. Sağımda ve solumda geçen veya benim geçtiğim arabaların büyük bir kısmının camları açık.

Araba içindeki vatandaşlar, başta şoför olmak üzere istisnasız hepsi sigara içiyor. Tabii ki, herhalde arabalarında kül tablası da yok galiba. Camlar açık, sigara külü kesinlikle dışarıya silkiliyor ve sigara bitince de izmariti dışarı atılıyor.

Herhalde bu insanlar Orhan Kemal’in 72’inci koğuşunu okumamışlar. O kitap 1950’li yıllarda yazılmıştı. Hapishanedeki insanların o zamanki yaşamını, cezaevlerinin çok kötü olduğunu, kışın koğuşların ısınmadığını, Adem baba koğuşu denen koğuşlardakilerin hemen hemen çıplak bir halde yaşadıklarını ve de öldüklerini şiirsel bir üslupla yazmıştır Orhan Kemal.

Yine o zamanlarda da sigara çok içiliyormuş. Zaten Türk sigarası o zamanlar bütün dünyanın en çok tanınan, sevilen sigarası imiş. Mahkumlar, çok fakirler, yollardan izmarit topluyor ve içiyorlarmış.

Ben bugün açık araba camlarından sigara külü atılmasını ve izmaritlerin atılmasını görünce gayri ihtiyarı bunları düşündüm. Düşündüm de aklıma yanan ormanlarımız geldi. Bu arabaları kullananlar acaba yanan ormanları düşünmüyor mu? Ülkenin kayıpları hiç mi akıllarına gelmiyor. Nasıl insanlar bunlar diye merak ediyorum.

Daha genç yaşlarımda bir ara fahri trafik müfettişi idim. Özellikle yollara sigara izmariti atanları hedef seçmiştim. Arabamda fotoğraf makinesi, teyp gibi birçok aletim vardı. Ben birine ceza yazdım mı kimse itiraz edemezdi. Çok faydalı bir iş yaptığım kanaatinde idim. Özellikle, yaz tatilinde bir yere gidiyorsam, o gittiğim yerdeki araba kullanıcıları herhalde benim hakkımda pek hayırlı düşünmüyorlardı. Ama bulunduğum yazlık bölgede 15-20 gün sonra arabada sigara içip izmaritini atanlar azalıyordu.

Şimdi 21’inci yüzyıldayız. Türk yüzyılındayız. Ormanlar cayır cayır yanıyor. Onlarca uçak, helikopter, arazöz, yangın söndürme araçları ve binlerce insan, bu cayır cayır yanan ormanları söndürmek için uğraşıyor.

Sebep: İçilen sigaranın külü ve izmaritinin yollara veya yol kenarlarına veya orman kenarlarına atılması. Sevgili vatandaşlarımızın hiç mi bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına sevgisi, saygısı yok. Olmaz efendim olmaz. Sigara külü ve izmariti yollara atılmaz. Arabalarınızdaki kül tablaları ne güne duruyor.

Halkımız, bir şekilde organize olmalı, sivil toplum örgütleri kurmalı ve sigaraları ve küllerini yola atanları takip etsinler, bunlara verilen ceza da çok daha ağır olmalı.

Ancak bu şekilde bir kısım yangınların önüne geçebiliriz diye düşünüyorum.

Haydi sevgili vatandaşlar, arabada sigara içecekseniz, kül tablalarınızı kullanın ve hiçbir şekilde sigara külü veya izmaritini yola atmayın lütfen, lütfen, lütfen.