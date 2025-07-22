Kıymetli okurlar, hepimizin malumu üzerine ülkemizde gerçekleşen konut satışlarının önemli bir kısmı kredili işlemlerle ipotekli şekilde gerçekleşmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık verilere göre her ay ipotekli konut satışları artış göstermektedir.

Pek tabi ki kredili konutlarda BSMV istisnası meselesi de vergi hukuku açısından soru işaretli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

Mali idare: E-39044742-130[Özelge]-1600427 sayılı özelgesi ile barınmak amacıyla ilk evi almak için 22/2/2024 tarihinde konut kredisi başvurusunda bulunulduğu, …A.Ş.'den konut edinimi amacıyla …. TL tutarında 120 ay 10 yıl vadeli …TL aylık taksitle ipotekli konut kredisi kullandığınız, Ordu ili, Perşembe ilçesi, Çaytepe ve Aziziye köyünde, miras yoluyla edindiğiniz taşınmazların 1/20, 1/50, 1/60 oranında hissesine sahip olduğunuz, taşınmazların tapu kayıtlarındaki niteliğinin ahşap evler olması nedeniyle kullandığınız krediye bankaca banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) yansıtıldığı, ancak hisseli olarak üzerinize kayıtlı görünen kargir evlerin yaşanılamayacak durumda, metruk, yıkık ve tamamen kullanılmaz halde olduğu belirtilerek kullandığınız konut kredisinin BSMV istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı hususunda görüş bildirmiştir.

Aynı Kanunun, 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin; (a) bendi ile 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi,"... 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla yapılan sigortalarda sözleşme ve poliçe üzerinden alınan paralar,"; (c) bendi ile de aynı maddenin birinci fıkrasının (y) bendi, "İpotek finansmanı kuruluşlarının ve konut finansmanı fonlarının, 6362 sayılı Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanı kapsamında yaptıkları tüm işlemler ile konut finansmanı kuruluşları tarafından aynı Kanun kapsamında kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta sahip olmayan tüketicilere kullandırılan konut kredileri ile bu kredilerin refinansmanı dolayısıyla lehe alınan paralar." şeklinde değiştirilmiştir.

Bu itibarla, kredinin kullanıldığı tarih itibarıyla üzerine kayıtlı konuta/konut hissesine sahip olanların doğrudan kullandıkları konut kredileri ve söz konusu kredi işlemlerine ilişkin yapılan sigortalar dolayısıyla lehe alınan paralar istisna kapsamından çıkmıştır.

Buna göre, krediyi kullanılan 22/2/2024 tarihi itibarıyla üzerinize kayıtlı ahşap ev hissesine sahip olunması sebebiyle kullanılmış olan konut kredisi dolayısıyla lehe alınan paraların BSMV'den istisna tutulması mümkün bulunmadığı yönlüde görüş bildirilmiştir.