Bu yıl Ekohaber’in yeni yılını geç kutlamak durumunda kaldık. 30 yaşına basan Ekohaber’in yaklaşık 28 yılında bir parçası olmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyoruz. Klişe olacak ama hayat gerçekten hızlı geçiyor. İlk yazımızın çıktığı günü dün gibi hatırlıyoruz.

Geçen 30 yılda Ekohaber basın dünyasında bir klasik haline gelirken, dünya çok değişti. Bilgi Çağı hayatımızı büyük oranda şekillendirdi. Eskiden bireyler yazılı ve görsel basından haber alırken bugün dijital mecralar ana haber kaynağına döndü.

Günümüzde insanın en çok tükettiği şey haber, bilgi oldu. Haberi anlıyoruz ancak bilginin ışık hızında geçerliliğini yitirmesi bizi şaşırtmıyor değil.

Yazmaya başladığımızda okumaya daha ağırlık vermeye başlamıştık. O zaman ABD’nin prestijli bir üniversitesi tarafından yayınlanan bir makalede, bilginin oluşum hızı ve etkilerinin anlatılmaya çalışıldığını okumuştuk. Yazıda bilginin oluşum ve tüketim hızını değerlendirmiş ve aynı dönemde yaşayan birçok insanın herhangi bir bilgiyi öğrenmeden geçerliliğini yitireceğinden bahis ediyordu. Bize göre bu durum uzun bir zaman almalıydı. Çok zaman geçmeden bu savın gerçekleştiğini görüyoruz.

Zaman kendisiyle birlikte kabul edilen gerçekleri hızla değiştiriyor.

Ana ait bilgiye fazla bağlanmadan tükenmez bir enerjiyle yeni bilgileri edinmek durumunda olduğumuzu bir zamanı yaşıyoruz.

Eskiden doğru olarak kabul ettiğimiz bilginin aslında bizi süratle terk eden bir unsur olduğunu artık biliyoruz.

Zaman bize hiçbir şeye sorgusuz bağlanmamayı öğretiyor.

İnsanoğlu her zamankinden çok okumak ve o an için geçerli olan bilgiyi kullanıp ancak onunla çok da geçmeden vedalaşacağı bilinciyle hareket etmelidir.

Bu duygu ve düşünceyle uzun bir zaman okuyucuya haber ve bilgi vermeyi devam etmesi dileğiyle Ekohaber’ in yeni yaşını kutluyoruz.