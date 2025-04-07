ABD Başkanı Donald Trump‘ın önemli ticaret ortaklarına yönelik agresif gümrük vergileri resesyon korkularını körüklerken petrol, bakır ve tarım ürünleri gibi emtialar geçen Perşembe günü düştü, güvenli liman altın ise tüm zamanların en yüksek seviyesine sıçradı. Ons altın 3167,96 doları gördü.

Trump, ABD‘den ithal edilen malların çoğuna yüzde 10‘luk asgari gümrük vergisi getirirken, Çin de dahil olmak üzere düzinelerce ülkeden gelen mallara önemli ölçüde daha yüksek gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

Commonwealth Bank of Australia‘da emtia stratejisti olan Vivek Dhar bir notunda, Beklenenden daha yüksek olan karşılıklı gümrük vergileri, tahmin edilebileceği üzere ABD‘nin resesyona gireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişelerini arttırdı.

Tipik olarak küresel büyüme anlatısını takip eden bakır ve petrol vadeli işlemleri geriledi.

Bir analist, “Petrol talebindeki büyüme, özellikle karşılıklı tarifelerin yüksek olduğu Asya‘daki gelişmekte olan ekonomilere bağlı” dedi. Yeni gümrük vergilerinin Çin‘den ithal edilen ürünlerin çoğuna uygulanan toplam vergiyi yüzde 54‘e çıkarmasıyla borsalar düştü ve teknoloji sektörü darbe aldı. Dünyanın en büyük tarım ürünleri ithalatçısı olan Çin‘in misilleme tarifeleri, Trump‘ın 2018‘deki ilk dönemindeki ticaret savaşından bu yana zaten düşüşte olan soya fasulyesi gibi ABD ürünlerine olan talebi daha da düşürebilir.

Analistler, “Etkilenen ülkelerin uygulayacağı misilleme gümrük vergileri, küresel ekonomik büyüme üzerinde baskı yaratabilir. Endüstriyel faaliyetler üzerindeki müteakip etki, emtia piyasalarının baskı altına girmesine yol açacaktır” dedi.