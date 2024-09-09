30 Ağustos resmi ve ulusal Zafer Bayramı, 1926'dan itibaren her yıl millî ruhun canlı tutulması için kutlanmaktadır. Bu yılda, 102’nci yıldönümünde Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde törenlerle kutlandı. 1 Nisan 1926'da kabul edilen Zafer Bayramı Kanunu ile, 30 Ağustos Zafer Bayramı, ilk olarak 1924'te Dumlupınar'da Cumhurbaşkanı Atatürk'ün katıldığı bir törenle “Başkumandan Zaferi” adıyla kutlanmıştır. Zafer Bayramı, başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenlerle kutlanmaktadır. Zafer Bayramı törenleri Ulusal ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği [1] (Kısaca “Yönetmelik”) hükümleri çerçevesinde kutlanır. Bu Yönetmeliğin “Zafer Bayramı Törenleri“ başlıklı 7’nci madde hükmüne göre; “ (1) Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00’de başlar ve saat 24.00’te son bulur. Saat 12.00’de Başkentte yirmibir pâre top atışı yapılır. (2) Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır: a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri: 1) Anıtkabir’e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.

3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.

4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır. 5) Zafer Bayramı kabul töreni Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri: 1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir. 2) Mülki idare amiri beraberinde belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli (1) sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.

3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.

4) Tören geçişi mülki idare amiri ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır. 5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.

6) Zafer Bayramı kabul töreni vali tarafından düzenlenir.” Üstteki hüküm uyarınca, vali tarafından düzenlenmeyen Zafer Bayramı törenleri yapılamaz. 1922 Yılında işgal kuvvetleri donanması İstanbul’a varmakta, Fransız ve İtalyanlar İzmir ve Adana’yı işgal etmekte, Büyük Taarruz 2022 yılı Ağustos'un 26'sını 27'sine bağlayan gece Afyon'da başlamış, ve kuşatılan düşman birliklerinin Mustafa Kemal’in bizzat bizzat yönettiği Dumlupınar Meydan Muharebesi ile imha edilmesi ile Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesinden sonra da, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. Yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alındığında, resmi makamlardan izin alınmadan, resmi olmayan şekilde, birkaç marş, Atatürk’ün sevdiği birkaç şarkı ile düğünlerde söylenen şarkı, türkü ve oyun havalarının yer aldığı, hatta İstiklal Marşı’nın dahi söylenmediği, 30 Ağustos Zafer Bayramının tarihi olayına yer verilmeyen bir Zafer Bayramı kutlaması, sadece üzüntü yaratır ve yürekleri sızlatır. Dileğimiz, daha nice yıllarda 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının özenle düzenlenen programlara uygun olarak gerçekleştirilmesidir.

Çalışmalarınızda başarı, ailenizle birlikte esenlik ve mutluluklar diler, en içten saygılarımızı sunarız.

[1] Yönetmelik: 5/5/2012 Tarih ve 28283 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Ulusal Ve Resmi Bayramlar İle Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri Ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören Ve Kutlamalar Yönetmeliği”