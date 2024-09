1 Mart 2020 tarihli ‘2020'de hayatımızı değiştirecek teknolojik gelişmeler’ başlıklı yazımızı gündeme getirmek istiyoruz. Bir hatırlayalım…

‘Bugünkü konumuza dönelim; ABD'nin prestijli üniversitesi MIT bu yıl önemli teknolojik gelişmelerin yaşanmasını beklediği alanları şu şekilde özetliyor:

- Güvenli internet: Daha anlaşılır bir ifadeyle, kuantum teknolojisi kullanılarak ‘hack'lenmesi mümkün olmayan bir internet ağının kurulması. Hollanda'nın bu yıl içinde iki şehrini bu ağ ile bağlaması bekleniyor.

- Süper kişileştirilmiş ilaçlar: İnsanlarda genetik problemlerinden kaynaklı rahatsızlıkların DNA yapılarına göre üretilen kişisel ilaçlarla tedavi edilebileceği kanıtlanmış durumda. New England Journal of Medicine'de yapılan yayınla bir vakayla bu bilimsel olarak ispatlandığı not ediliyor.

- Dijital para: Özellikle Facebook' un Libra projesinden sonra Çin Merkez Bankası'nın da dijital para noktasında çalışmaları hızlandırdığı aktarılıyor. Kur savaşlarının geleceğinin dijital para projelerinin başarılarına bağlı olduğu iddia ediliyor.

- Yaşlanmayı durduran ilaçlar: İnsanoğlunun hayatı uzamaya başladı, bu noktada sağlık sektörü yaşlılığa bağlı sorunları azaltan tedavilere yoğunlaştı. Senolitik adındaki ilaçlarla yaşlanmaya bağlı vücutta biriken yaşlılık hücrelerinin giderilmesi sağlanıyor. Bu yolla kalp, artrit, kanser, demans v.b. hastalıklara karşı ilaç denemeleri yapıldığı görülüyor.

- Yapay Zeka ürünü molekül üretilmesi: Yapay zeka kullanılarak mevcut molekül sayısını 1060’a kadar arttırmanın mümkün olduğu düşünülüyor. Bu sonsuz kimyasal olasılığını ve buna bağlı şu an tahayyül edemediğimiz ilaç ihtimalini gündeme getiriyor.

- Takım yıldızı şeklinde uydu sistemi: Uydu teknolojisinde gerçekleşen ilerleme, küçük ve ekonomik olarak karşılanabilen binlerce küçük uyduyu dünya yörüngesine göndererek bunları bir arada uyum içinde kullanılabilmesine imkan tanımaktadır. Birçok özel şirket onlarca uyduyu uzaya göndermekte ve birlikte internet ve iletişimi kesintisiz sağlanması için yatırım yapmaktadır.

- Kuantum üstünlüğü: Dünyaca ünlü arama motoru kuantum bilgisayarın klasik bilgisayarlara karşı üstünlüğünü kanıtlamış durumda. Uzmanlar klasik bir bilgisayarın bin yılda yapabileceği işlemin 3 dakikada yapıldığını ölçümlemiş. Bunun kuantum bilgisayar teknolojisinin gelişimi için önemli bir adım olduğu üzerinde birleşiliyor.

- Mini Yapay Zeka: Yapay Zeka teknolojisi önemli bir işlemci gücüne ihtiyacı olması nedeniyle uygulama alanları kısıtlıydı. Teknoloji şirketleri son yaptıkları çalışmalarla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Mini Yapay Zeka uygulamalarını yapılabilirliğini sağladılar. Yakın zamanda Mini Yapay Zeka tüm alanlarda hayatımıza girmiş olacak.

- Özel hayatın korunma teknolojileri: ABD tüm vatandaşlarına ait istatistikleri özel hayatlarını korumak koşuluyla kullanmayı sağlayan bir teknolojiyi kullanmaya başlıyor. Planlama ve politika oluşturulurken doğru adımların atılması için kamu yönetiminde bu düzeyde teknolojinin kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz. Bu uygulamanın çok geçmeden dünyaya yayılması bekleniyor.

- İklim değişikliği tespiti: Uzmanlar uydu verileri ve bilgisayara destekleriyle iklim değişikliğini ve gelecekte nelere neden olacağı noktasında önemli bilgilere ulaşmış vaziyette. Bu bilgiler ışığında küresel düzeyde iklim değişikliği noktasında önemli önlemlerin alınması bekleniyor.‘

Pandeminin birkaç hafta öncesinde yazdığımız bu yazı, kapanmalara kurban gitmişti.

Geçen dört yıl sonra bu beklentilerle ilgili bir durum tespiti yapalım istiyoruz.

Bugüne geldiğimizde yapay zekayla ilgili beklentilerin gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle yapay zeka desteğiyle hastane mikrobuna karşı molekül üretilebildiğini biliyoruz.

Buradan yapay zekanın hayatımızda önemli değişikliklere neden olabileceğini anlıyoruz.

Ne yazık ki, hayatta beklentilerimizin çoğu gerçekleşmez ancak gerçekleşen birkaç tanesi bizim için yeterli gelecektir.