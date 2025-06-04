30.05.2025 tarih ve 32915 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.05.2025 tarih ve 2025/9903 Sayılı Karar ile

a. Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi.

b. 2012/3305 sayılı karar yürürlükten kaldırıldı.

c. 2.1.2018 tarih ve 2018/11201 sayılı Cazibe merkezleri programı kapsamındaki yatırımların desteklenmesi mevzuatı yürürlükten kaldırılmıştır.

d. Yeni kararın 5 inci maddesinin 11-12-13 ve 14’üncü fıkraları veya maddeleri 1/1/2026 tarihinde diğer hükümleri ise kararın yayımı tarihinde yanı 30.05.2025 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

e. Yine eski mevzuata göre yapılan müracaatların tamamlanması konusu, kararın geçici 1-5 maddelerinde düzenlenerek yatırımcının haklarının kaybolmamasına dikkat edilmiştir.

Bu maddelerdeki düzenlemeler; sonuçlandırılmamış müracaatlar, daha önceki kararlara ilişkin uygulama, 6.2.2023 tarihindeki depremden etkilenen ilçelerde uygulama, cazibe merkezleri kapsamındaki yer alan illerde uygulama ve süresi sona eren desteklerle ilgili uygulama konularıdır.

Eski 2012/3305 sayılı karar 13-14 yıldır uygulanmakta idi ve devrini tamamlamıştı. Böyle bir çalışma hakikaten gerekli idi. Yeni kararla ilgili tebliğin çıkması tabii ki beklenmektedir. Yeni düzenlemelerin en kısa zamanda çıkacağını bekliyoruz.

f. Karar kapsamında yer alan desteklerin uygulanması açısından iller, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak altı (6) bölgeye ayrılmıştır.

f. Teşvik sistemi ve destek unsurları:

1.Teşvik sistemi Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi ve sektörel teşvik sistemi uygulamaları ile bölgesel teşviklerden oluşmaktadır.

2. Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi: Teknoloji hamlesi programı, yerel kalkınma hamlesi programı ve stratejik hamle programı olmak üzere üç (3) programdan oluşmaktadır. Uygulanacak destekler ise şunlardır.

a. Gümrük vergisi muafiyeti,

b. Katma Değer vergisi (KDV) istisnası

c) Vergi indirimi

ç) faiz veya kar payı desteği

d) Makine desteği

e) Yatırım yeri tahsisi

3. Sektörel teşvik sistemi getirilmiş olup öncelikli yatırımlar teşvik sistemi ve hedef yatırımlar teşvik sistemi şeklinde iki teşvik sistemi getirilmiştir. Bu konudaki destek unsurları ise:

a) Gümrük Vergisi muafiyeti

b) KDV istisnası

c)Vergi indirimi

ç) Faiz veya kar payı desteği

d) Yatırım yeri tahsisidir.

4. Bölgesel teşvikler:

Türkiye yüzyılı kalkınma hamlesi ve sektörel teşvik sistemi kapsamında desteklenen yatırımlar, yatırım bölgesine göre Sigorta primi işveren hissesi desteği ve 6’ıncı bölge için sigorta primi desteğinden yararlandırılacaktır.

KVK 32/A maddesi kapsamındaki İndirimli Kurumlar vergisi uygulamasında yatırıma katkı oranları azaltılmıştır. Yayımlanacak teşvik tebliğinden sonra bu konuyu ele alacağız.

Eskiden de olduğu gibi kullanılmış makine, komple tesis, devir, satış, kiralama, sat-geri kirala gibi işlemlerde birtakım düzenlemeler ve kısıtlamalar getirilmiştir.

Yayımlanan teşvik kararı ekleri ile birlikte 50 sahifedir. Bu karar ve çıkacak tebliğ konusunda birçok yazı yazacağımızı ve bu yazılardaki açıklamalara göre yatırım teşvik kararları alınması gerekecektir.

Okurlarımızın ve yatırımcıların söz konusu kararı dikkatle incelemelerini ve yayımlanacak tebliği de göz önüne alarak bundan sonra, yatırım teşvik sisteminin bütün olanaklarından yararlanma yoluna gitmelerini tavsiye etmekteyiz.