Değerli Okurlar,
Bu yazımda sizlere yaşam ve davranışlara dair derlediğim bazı önerileri ileteceğim.
- Beyin bir donanımdır, her insanda vardır! Akıl bir yazılımdır, her insanda yoktur.
- Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir! İstediğini düşünerek sentezler.
- Bilim insanı olmanın birinci şartı, bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir.
- Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var!
- Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır.
- Karın tokluğuna yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek mümkün değildir.
- Çocuklar yetişkinlere göre daha iyi akıl yürütürler! Çünkü önyargıları yoktur.
- İki yüz kelimeyle düşünen biri, iki bin kelimeyle düşünen birini asla anlayamaz.
- Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size gösteriyorum! Hayal gücü.
- İçinizdeki çocuk yaşıyorsa, yaşlanmıyorsunuz demektir.
- Düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz.
- Bütün kapıları açan anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır! Biri sabır, diğeri nezaket.
- Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha etkilidir.
- Dilinizi sökün, tamir edin ve yeniden yerine takın! Çünkü bütün sorunların temelinde o var!
- İnsan, duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz.
- Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket, bir kenara çekilip sessizce dinlemektir.
- Uzmanı olmadığınız konularda kendinize yakışanı yapın ve bir kenara çekilip sessizce oturun!
- Bir insanı ancak kendisi engelleyip, kendisi durdurabilir.
- Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur.
- Vazgeçmezsen, doğru seni önünde, sonunda bulur.
- İnsan, sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır.
- Kendi üzerinizde çalışmaktan vazgeçmeyin! Aksi halde gelişip olgunlaşamazsınız.
- Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça cehalet artar! Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve göz yaşıdır.
- Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek bir toplumun ahlakını bozar.
- Bir toplumun çoğunluğu, olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayreti içindeyse, bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır.
- Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir! Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha başka bir yol var! Mücadele etmek.
- Ekonomik gelişmeyi kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan toplumlar, kesinlikle uygarlaşamazlar.
- Gönlü güzel olanın niyeti de söylemi de eylemi de güzeldir.
- Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir.
Kendi yaşadıklarınızda ve kendinizde, ülkemizde ve dünyada yaşananlara ve bunları yaşayanlara baktığınızda; yukarıdaki sözleri doğrulayacak çok ama çok fazla olay bulursunuz.
ZORU SEÇMEK ve YAŞAMAK ZORDUR ama SONUÇLARI HOŞTUR…
Saygılarımla