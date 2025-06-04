Değerli Okurlar,

Bu yazımda sizlere yaşam ve davranışlara dair derlediğim bazı önerileri ileteceğim.

- Beyin bir donanımdır, her insanda vardır! Akıl bir yazılımdır, her insanda yoktur.

- Evrendeki en mükemmel laboratuvar insan beynidir! İstediğini düşünerek sentezler.

- Bilim insanı olmanın birinci şartı, bilmediğini yüreklice söyleyebilmektir.

- Bir toplumun okuyup geçenlere değil, okuyup düşünenlere ihtiyacı var!

- Aptallaşmanın en kolay yolu merak etmeyi bırakmaktır.

- Karın tokluğuna yaşanan bir yerde ilkeli düşünce üretmek mümkün değildir.

- Çocuklar yetişkinlere göre daha iyi akıl yürütürler! Çünkü önyargıları yoktur.

- İki yüz kelimeyle düşünen biri, iki bin kelimeyle düşünen birini asla anlayamaz.

- Büyük bir güç mü istiyorsunuz? İşte o gücü size gösteriyorum! Hayal gücü.

- İçinizdeki çocuk yaşıyorsa, yaşlanmıyorsunuz demektir .

- Düşüncen fakir ise diğer zenginliklerin seni kurtarmaz.

- Bütün kapıları açan anahtarın üzerinde iki şey yazılıdır! Biri sabır, diğeri nezaket.

- Sessiz çığlıklar sesli haykırışlardan daha etkilidir.

- Dilinizi sökün, tamir edin ve yeniden yerine takın! Çünkü bütün sorunların temelinde o var!

- İnsan, duymak istediklerinden vazgeçmedikçe uyanamaz.

- Doğru sözler karşısında yapılacak en iyi hareket, bir kenara çekilip sessizce dinlemektir.

- Uzmanı olmadığınız konularda kendinize yakışanı yapın ve bir kenara çekilip sessizce oturun!

- Bir insanı ancak kendisi engelleyip, kendisi durdurabilir.

- Önündeki seçeneklerden en zorunu seçen başarılı olur.

- Vazgeçmezsen, doğru seni önünde, sonunda bulur.

- İnsan, sorun yaşadığı oranda değil, sorun çözdüğü oranda gelişir ve olgunlaşır.

- Kendi üzerinizde çalışmaktan vazgeçmeyin! Aksi halde gelişip olgunlaşamazsınız.

- Kitaptan ve kütüphaneden uzaklaşıldıkça cehalet artar! Cehalet arttıkça da sefalet ve felaket artar. Sefaletin ve felaketin getirdiği ise acı ve göz yaşıdır.

- Ahlaksızları ahlaklı gibi göstermek bir toplumun ahlakını bozar .

- Bir toplumun çoğunluğu, olduğundan daha ahlaklı görünmek çaba ve gayreti içindeyse, bilin ki o toplumda ahlak sorunu vardır.

- Herkesten ve her şeyden umudunuzu kestiğiniz anda belki de kurtarıcı sizsinizdir! Küsmekten ve kabullenip bir köşeye çekilmekten daha başka bir yol var! Mücadele etmek.

- Ekonomik gelişmeyi kişisel ve zihinsel gelişmenin önünde tutan toplumlar, kesinlikle uygarlaşamazlar.

- Gönlü güzel olanın niyeti de söylemi de eylemi de güzeldir.

- Karnı doymayan değil, gözü doymayan insan fakirdir.

Kendi yaşadıklarınızda ve kendinizde, ülkemizde ve dünyada yaşananlara ve bunları yaşayanlara baktığınızda; yukarıdaki sözleri doğrulayacak çok ama çok fazla olay bulursunuz.

ZORU SEÇMEK ve YAŞAMAK ZORDUR ama SONUÇLARI HOŞTUR…

Saygılarımla