2 Nisan 2024 tarihinde yazdığım bir yazıda muhasebede dijitalleşme konusunu ele almış ve bu konuda Sayın Masum Türker’in daha 2018 yılında yapmış olduğu 33 sayfalık “Dijitalleşme Sürecinde Küresel Muhasebe Mesleğinin Yeniden Şekillenmesine Bakış” ismindeki çalışmasından bahsetmiştim. Güzel bir çalışma idi. O yıllarda yine meslek mensupları, dijitalleşmenin meslektaşları işsiz bırakacağından bahsediyorlardı. Bu çalışma meslektaşların işsiz kalma korkusunu önlemek için bazı önlemler alınmasını tavsiye ediyordu.

Yapay zeka-dijitalleşme-karbon muhasebesi-yeşil dönüşüm gibi yeni yeni konularla karşılaştıkça başta TÜRMOB olmak üzere SMMM odaları Yeminli Mali Müşavir odaları konuyu çok ciddiye almaya başladılar. Bu konuları içeren birçok toplantı ve çalıştaylar, yayınlar ortaya çıkmaya başladı.

En son Bursa’da 8 YMM odasının iştiraki ile Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğinin değerlendirilmesi, sorunlar, çözüm önerileri ve yeni vizyon konusunda 7-8-9 Haziran 2024 tarihlerinde epey kapsamlı bir çalıştay yapıldı. Bu defaki çalıştay sadece 3 günle sınırlı kalmadı. Konunun önemine binaen çalışma guruplarının çalışmaları devam ediyor.

23.Mayıs.2024 tarihinde TÜRMOB da dijital dönüşüm sürecinde mesleğin sorunlarının ve geleceğinin değerlendirilmesi konusunda bir çalıştay yaparak sonuçları içeren 110 sayfalık bir kitap yayınlamıştır. Bu kitap meslektaşlar tarafından TÜRMOB sitesinden indirilip bilgi sahibi olunabilir.

Şu anda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının da bir duyurusu önüme geldi. Duyuru, BTSO Akademi kapsamında; "KRİZDEN ÇIKIŞTA FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA SÖZLEŞMELERİ" konulu bilgilendirme semineri 12 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00'te Odamız Ana Hizmet Binası Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilecektir” şeklinde.

Her yıl, muhasebe mesleğinde olanlar, yeniden düzenlenen vergi mevzuatına yetişmekte zorlanıyorlardı. Bu sene ise vergi mevzuatına ilave olarak

a. Dezenflasyon için yani enflasyonu önlemek üzere çıkan mevzuat ve çalışmalar

b. Yeşil dönüşüm

c. Karbon vergisi mevzuatı, hesaplaması

d. Enflasyon düzeltmesi

e. Dijitalleşme – yapay zeka çalışmaları

Daha ne sayayım ki, bu kadarla bırakıp yazımıza devam edelim.

Görüldüğü gibi, dünya boş durmuyor, ama meslek camiası ve ülkenin tüccar ve sanayicileri de dünyadaki değişimlere yetişebilmek için çalışıyorlar.

Meslek mensupları da daha fazla çalışmalıdır.

Bu yazımda özellikle bir başka fikir de ortaya atmak istiyorum.

Meslek mensupları, gelişmelere yetişebilmek için tek başına çalışmaktan vazgeçmelidirler.

Meşhur bir söz var. AMERİKAYI YENİDEN KEŞFETMEYE ÇALIŞMAYALIM.

Dünyada meslek mensupları birleşerek büyük ve güçlü şirketler kuruyorlar. Öyle ise ÜLKEMİZDE DE GEREK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE GEREKSE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER kendi aralarında birleşerek Avukatları, mühendisleri de içeren büyük şirketler kurmalı ve dünyadaki gelişmelerle bu şekilde baş etme çalışmaları yapmalıdır. Aksi takdirde, yabancı muhasebe ve denetim şirketleri bu piyasaya hakim olacaklardır.