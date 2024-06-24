Değerli Okurlar,

Bir kurumun faaliyetlerine temel oluşturacak ve yön verecek en önemli çalışma STRATEJİK PLAN oluşturmaktır. Sonraki tüm faaliyetlerinizde bu planı baz alırsınız. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Mustafa Bozbey’de; seçim öncesinde verdiği sözleri, hedefleri ve görevi devraldıktan sonraki ihtiyaç ve gözlemlerini harmanlayarak ortak akılla stratejik planın bir an önce oluşturulmasını hedefliyor. Ancak bu çalışmaları tek bir merkezden oluşturmak yerine kentimizdeki 17 ilçenin belediye başkanlarını yetkin bir ekiple tek tek ziyaretini planladı ve gerçekleştirdik.

Bu ziyaretlerle ilgili sizleri bilgilendirmek isterim.

- 2 Genel sekreter yardımcısı, 6 Daire başkanı ve 4 Müdür bir minibüsle gittik,

- Sabah 8, hatta öncesinde başlayan turlarımızda evlere gece yarısına doğru döndük,

- Kimse gidilen ilçenin hangi partiden olduğunu; ziyaret öncesinde, esnasında ve sonrasında sorgulamadı,

- Kimse yorulmadı ve herkes çok istekliydi,

- Bazı sorunlar o anda çözüldü, bazı kararlar o anda alındı,

- Birçok ortak konu belirlendi,

- Bazı projelere başlamadan oluşturulan ortak grupların birlikte yapacakları detaylı analizlere göre harekete geçilmesi planlandı,

- Valilik, Karayolları, DSİ, Emniyet gibi kurumlardan destek ve görüş alınması konuşuldu,

- Konularıyla ilgili; Üniversiteler, STK’lar, Dernekler ve paydaşlarda sürecin içinde olacaklar,

- Büyükşehir’in yapabileceği, ilçe belediyelerle birlikte yapılabilecek ve belediyenin kendi yapabilecekleri genel hatlarıyla belirlendi,

- İlçe Belediye başkanlarının ve yönetim kadrolarının konukseverliği, ikramları, samimiyeti yapıcı yaklaşımları çok güzeldi.

Siyaset 1 Nisan itibariyle bitmişti, hep birlikte halka hizmet zamanıydı ve BURSA’dan BİR HAREKET BAŞLADI. Yapılması gerekenleri biliyoruz, kaynaklarımızı etkin kullanıp, önceliklendirip, oluşturacağımız bir takvim doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Kimseyi arkamızda bırakmak istemiyoruz…

Bizi izlemeye, eleştirmeye, uyarmaya, önermeye devam edin lütfen. Sabırlı olunuz, bilgiyi kaynağından alınız.

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ…

Saygılarımla