Selam Dünyalı,

Geçtiğimiz günlerde KalDer Bursa Şubesi’nin düzenlediği 21. Kalite ve Başarı Sempozyumu gerçekleşti ve bu etkinliğin ödül töreni akşamında; benim içinde bulunduğum 1500 fotoğraf kullanılarak oluşturulan aşağıdaki fotoğrafım (adeta bir miras) bana hediye edildi. Düşünenlere ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Daha önceki bir yazımda; başkanı olduğum dönemde KalDer’de yaptıklarımızı başka bir yazımda paylaşacağımı belirtmiştim ve bu vesileyle onları size aktarmak istiyorum.

Saklamıyorum Paylaşıyorum projesinin başlatılması,

Karikatür Yarışmasının başlatılması,

GençKal’ın isim babalığı,

KalDerevi’nin hayata geçirilmesi için; girişimin başlatılması, yerinin ve projesinin belirlenmesi,

KalDer’in şubelerinin kapatılmasına direnilmesi ve durdurulması,

Merkez YK oluşumlarında etkin rol alınması,

E bültene reklam alınması, üyelerden haberlere ve kitap, film önerilerine başlanması,

Yönetim ve Denetim Kurullarının çok güçlü kurumlar ve tepe yöneticilerinden oluşturulması,

Yönetim ve denetim kurullarının birlikte toplanması,

Merkez ve Bursa Yönetim Kurullarında kadınların katılımının artırılması,

Önemli tüzük değişikliklerinin önerilmesi ve kabulü,

KalDerevi’nin salonlarının kiralanarak gelir yaratılması,

Kadının Güçlenme Bursa Platformuna katılımın sağlanması,

İlk çevrim içi Sempozyumun gerçekleştirilmesi,

İki gün ve paralel oturumlardan, önce bir günlük, sonra yarım günlük sempozyumlara geçilmesi,

Bursa Şubesi’nin ilk Anıtkabir ziyaretinin gerçekleştirilmesi,

Atatürk’ün hitabesine ilk cevap,

Cumhuriyetin 100. Yılında ses getiren etkinliklerin gerçekleşmesi,

Oturma düzeninde ödül gecesinin başlatılması,

Gençler Karikatür yarışmasının başlatılması,

KalDer Ormanlarının oluşturulması,

Teknoloji Uzmanlık Grubunun kurulması,

“Bugün ben konuşuyorum” sohbetlerinin başlatılması,

Derneğin ekonomik olarak güçlü yapıya ulaşmasının sağlanması,

Bursa Şubesinin başarılı ve itibarlı olması.

Hatırıma gelenleri sıraladım; bir sivil toplum kuruluşu olarak kentimiz ve ülkemiz için ses getiren, ilgi ve takdir gören, bazıları da ilk olan tüm bu uygulamaları birlikte gerçekleştirdiğimiz Yönetim ve Denetim Kurullarımıza ve Şube Çalışanlarına çok teşekkür ederim.

Yaptıklarımıza sahip çıkıp bizi destekleyen siz kalite dostlarına da şükranlarımı sunarım.

Saygılarımla.