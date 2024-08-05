Birkaç yıl önce Bursa karasinek sorunu yaşamıştı. Yabancı misafirlerimiz geldiğinde, yemeğe konan sineklerden yemeğin sonunu getirmediğimizi hatırlıyoruz. Neredeyse Bursa’ da nefes alırken sinek yutacak bir dönemdi o.

Bugüne geldiğimizde şehrimizde önemli bir sivrisinek sorunun olduğuna şahit oluyoruz. Unuttuğumuz sivrisinek ısırığı kaşıntısını yeniden hatırlamış olduk. Geri kalmış topluma ait bir olaydır sivrisinekler, turistler bu sorunun olduğu ülkelere sıtma aşısı olmadan gitmezler.

Neyse, Bursa’ da turist kalmadığı için sorun yok.

Bu yıl yerel seçim yılıydı. Sivrisinekle mücadele dönem açısından seçim öncesi planlanarak başlanması gereken bir çalışmaydı. Anlaşıldığı kadarıyla eski yönetim bu sene seçime konsantre olduğu için sivrisinek mücadelesini önemsememiş.

Yeni seçilen yönetimin devreye girmesiyle ancak uçuşan sürülere ilaçlama yapabilme imkanı oluştu.

Artık çok geç, sivrisinekli bir yazı idrak ediyoruz.

Gelecek yıl için ümit ederiz gerekli mücadele yapılacaktır.

Bu noktada bir bilgi paylaşmak istiyoruz. Gelişmiş ülkeler larvalar için özel teknikler uygularken, sivrisineklerle mücadele için özel kuş yetiştirmeyi tercih ediyorlar.

Uzun yıllar havadan yapılan ilaçlama şehirde maalesef karga dışında bir kuş bırakmadı. Doğal ekosistemin yeniden sağlanmasının sinekle mücadelede faydalı olacağı açıktır.

Demek istediğimiz, sineklerle yapılacak mücadelede farklı konseptler uygulanması gereklidir.

Sağlıklı bir yaz geçirmenizi diliyoruz.